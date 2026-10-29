Su Canale 5 va avanti Forbidden Fruit, la serie turca che ci accompagna dal lunedì al sabato in daytime. Il ritorno di Amici le ha tolto lo slot della domenica, ma la serie resta in onda sei giorni a settimana, con le puntate in programma dal 31 ottobre al 6 novembre.

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Gelosie e sospetti in casa di Çagatay

A casa Çagatay l’atmosfera si fa più pesante di puntata in puntata. Cansu, sempre più gelosa e aggressiva, alimenta i litigi, mentre Feride (la suocera che continua a sostenere Yildiz di nascosto) cerca il modo di far rincontrare il bambino con la sua vera madre. Su suggerimento di Güler, Cansu progetta di allontanare Feride e arriva persino a pensare di fare del male a Yildiz, senza sapere che Çagatay sta ascoltando ogni sua parola.

Intanto Yildiz deve gestire anche Asuman, che non smette di competere con Feride, e fare i conti con i propri desideri: si accorge infatti di volere un figlio da Çagatay.

Le parole di Hasan Ali cambiano però gli equilibri: l’uomo si presenta in azienda e convince Çagatay a non allontanare Halit Can da Yildiz, così il giovane riporta il bambino dalla madre naturale. Dopo l’ennesimo scontro, Cansu (ormai sotto l’influenza di Ender e fuori controllo) matura l’idea di eliminare la rivale. Con il pretesto di andare a scuola a prendere Halit Can, la invita a salire sulla sua auto: la vettura, lanciata a tutta velocità, sta per precipitare in un burrone, ma Yildiz riapre gli occhi nella villa di Hasan Ali, avvolta dalle fiamme. Quel che ha vissuto durante il coma, in realtà, non è mai accaduto: era soltanto un terribile incubo.

Dopo che si sono rimessi dall’incidente, Yildiz e Çagatay provano a riprendere la routine di sempre, ma la quiete dura poco: la coppia accoglie in casa Hasan Ali e Sahika, e le tensioni tornano a farsi sentire.

I piani di Hasan Ali

Çagatay comincia a valutare l’ipotesi di cedere la sua azienda di spedizioni. Sul tavolo c’è una proposta professionale che lo porterebbe all’estero, e il giovane la sta prendendo in seria considerazione. Hasan Ali, però, non riesce ad accettare l’idea di separarsi dal figlio e, pur di impedirne la partenza, arriva a sabotare l’affare.

La mossa attira l’attenzione: dopo aver bloccato la vendita per obbligare Çagatay a collaborare, Hasan Ali finisce per attirare su di sé i sospetti del figlio. Nel frattempo è deciso a liberarsi di Sahika, che cerca in ogni modo di riconquistare la sua fiducia.

Hasan Ali vuole incastrare la moglie con un falso conto offshore e con l’accusa di essersi appropriata di fondi della holding, così da costruire un pretesto per il divorzio. Ender si offre di aiutarlo a inscenare un tradimento, ma in realtà punta a manipolare entrambi per ricavarne un vantaggio personale. Scoperti i piani del marito, Sahika reagisce e tenta di eliminarlo.

La lezione di guida di Asuman

C’è poi Asuman, decisa a dimostrare di saper guidare una delle auto di Hasan Ali. Per riuscirci chiede a Yildiz qualche lezione, e la madre di Hasan Ali si ritrova a fare da istruttrice. La prova si trasforma però in un disastro: Asuman preme l’acceleratore al posto del freno e l’auto va a sbattere contro altre vetture in sosta, danneggiandole.

Le due donne sono consapevoli delle conseguenze (Asuman non ha la patente) e decidono di fuggire, ma la polizia riesce a rintracciarle e a smascherarle davanti a tutta la famiglia. Sullo sfondo resta un’ultima mossa di Cansu: in un locale si avvicina a Omer presentandosi con un nome falso per guadagnarne la fiducia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI