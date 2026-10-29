Il grande magazzino milanese affronta una settimana di cambiamenti. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 da lunedì 2 a venerdì 6 novembre, alle 16:10 e in streaming su RaiPlay, arriva Riccardo Guarnieri, nuovo direttore commerciale del Paradiso.

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Riccardo Guarnieri e la collezione natalizia

Roberto presenta ufficialmente Riccardo come direttore commerciale della casa di moda. Il nuovo arrivato ha subito una sfida importante: trovare lo spunto giusto per il lancio della collezione natalizia. Landi propone di organizzare una cena di lavoro al Circolo, ma l’appuntamento salta e la serata prende per Elisa una piega del tutto inattesa.

Sul fronte pubblicitario Botteri ha qualche perplessità sulla campagna “Ad Occhi Chiusi” firmata da Riccardo, che però segue il consiglio di Delia e alla fine ottiene un successo. Guarnieri sembrava aver ritrovato un po’ di fiducia nel domani, forte del nuovo incarico e dopo aver archiviato errori e fragilità, ma una telefonata lo costringe a rimettere tutto in discussione. Intanto Valter viene a sapere della cena tra Elisa e Cesare, e tra madre e figlio scoppia una lite.

Simona, la danza e la sorpresa delle Veneri

Valter scopre che Simona vuole abbandonare la danza e cerca in ogni modo di farle cambiare idea, fino a coinvolgere le Veneri. La ragazza prende male la sua iniziativa. Irene si accorge del talento di Simona per la danza e intuisce anche il dolore che la giovane porta dentro: con Johnny e Valter le organizza una sorpresa, a cui decide di unirsi anche Roberto.

La casa-famiglia, Lia e il ritorno di Carmine Mandalà

Odile deve affrontare un problema serio nella casa-famiglia e Matteo le propone una possibile soluzione; oltre all’infestazione di pulci, la struttura ha un’altra difficoltà. Marcello riesce a risolvere il guasto, ma Odile insiste per contribuire alle spese. Visto l’entusiasmo di Mirella per i nuovi acquisti, Portelli suggerisce a Odile di dotare la casa-famiglia di elettrodomestici di ultima generazione.

Elisa, intanto, è convinta che Matteo sia la persona adatta per dare una mano con Lia, che ha un carattere piuttosto ribelle. Matteo racconta a Marcello di aver conosciuto Carmine Mandalà, il padre di Lia, e di non fidarsi affatto di lui. Venerdì 6 novembre, però, Lia riesce a riabbracciare il padre proprio grazie al suo aiuto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI