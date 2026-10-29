Sky ha presentato il cast al completo e il percorso della nuova edizione di Pechino Express, in arrivo nel 2027 in esclusiva sul canale e in streaming su NOW. Alla guida della spedizione c’è ancora Costantino della Gherardesca, che accompagnerà dieci coppie lungo “La rotta dei due oceani” tra Cile, Argentina e Brasile.

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La rotta dei due oceani

Il viaggio approda per la prima volta in Sud America, un continente nuovo per il programma, e attraversa tre Paesi molto diversi tra loro per paesaggi, abitudini e tradizioni. La partenza è dai deserti cileni e dalle cime impervie delle Ande. Si prosegue nelle pianure dell’Argentina fino alle cascate di Iguazù, le più estese al mondo, poi si entra nel Pantanal brasiliano, lungo le vie delle miniere d’oro, e si conclude a Rio de Janeiro.

L’itinerario è durissimo: attraversa il continente dal Pacifico all’Atlantico procedendo da ovest verso est e metterà alla prova resistenza, adattamento e spirito di squadra. Lungo il cammino le coppie incroceranno scenari straordinari, tradizioni antiche e culture lontane dalla propria quotidianità, con legami che si stringeranno tappa dopo tappa e incontri destinati a lasciare il segno.

Le coppie in gara

La lista si apre con Rocco Siffredi e Rózsa Tassi, marito e moglie dal 1993 e genitori di Lorenzo, 30 anni, e Leonardo, 27. Lui ne ha 62, lei 54: ungherese naturalizzata italiana, eletta Miss Ungheria nel 1990, Rózsa ha alle spalle una sola esperienza nel cinema hard prima di lasciare le scene e dedicarsi alla famiglia, coltivando un profilo molto più riservato di quello del marito.

Due ballerine professioniste, Franceska Nuredini e Ginevra Festa, sono legate da un’amicizia nata e cresciuta tra prove ed esibizioni. La prima, 25 anni, di origini albanesi, nata a Subiaco e cresciuta a Genova, ha costruito una carriera tra televisione e tour musicali, entrando anche nel corpo di ballo di Elodie. La seconda, 27 anni, ha studiato danza fin da bambina e si è fatta conoscere dal grande pubblico come Velina a Striscia la Notizia.

Poi c’è la musica di Benji & Fede, all’anagrafe Benjamin Mascolo (33 anni) e Federico Rossi (32), amici prima ancora che musicisti. Dopo la separazione del 2020, quasi cinque anni di distanza e percorsi individuali, nel 2024 hanno annunciato la reunion con il progetto REWIND, un Forum di Milano tutto esaurito il 16 novembre e un lungo tour nel 2025. Nel 2026 è arrivata la nuova fase: il sesto album in studio, “Quando Viaggi Da Sola”, uscito il 18 settembre per Warner Records con nove brani.

Dal mondo dei social arrivano Alessia Lanza e Andrea Fratino. Lei, 26 anni, cresciuta tra le montagne piemontesi e trasferitasi giovanissima a Milano, pubblica contenuti da quando ne aveva sedici, alternando ironia e racconto personale, con incursioni anche sulla salute mentale; nel 2022 ha scritto “Non è come sembra” e dal 2023 conduce il podcast Mille Pare. Lui, 25 anni, cresciuto ad Arluno, ha partecipato a La Caserma nel 2021 e oggi racconta soprattutto il calcio tra video, vlog e sfide, oltre a far parte del progetto Seven Sins.

Due sportivi di discipline diverse, e grandi amici nella vita, sono Andrew Howe e Tommaso Marino. Il primo, 41 anni, nato a Los Angeles e cresciuto a Rieti, nel salto in lungo ha conquistato un titolo europeo e un argento iridato e detiene il record italiano di 8,47 metri, ancora imbattuto dopo oltre 19 anni; suona la batteria in una band metalcore e lavora anche come attore. Il secondo, 40 anni, senese, ha giocato a basket a livello professionistico per più di vent’anni e oggi è una delle voci più autorevoli della disciplina, tra le notti dedicate all’NBA e il campionato italiano. Quindici anni fa ha fondato un’associazione di volontariato che permette ai bambini di Kenya, Zambia e Cambogia di studiare e giocare.

Rocker, volti del web e divulgatori

Con Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo arriva il rock delle Bambole di Pezza. Cleo, 31 anni, è la voce del gruppo: ha studiato canto e jazz e ha costruito uno stile a metà tra energia rock e sensibilità pop. Dani, 46 anni, chitarrista ritmica e corista, è tra le fondatrici della band e ha attraversato la stagione del punk e della cultura Riot Grrrl; mamma di una bambina di 11 anni, sa bene cosa significhi tenere insieme mondi diversi.

Madre e figlio sono Angela “Bella Fisica” Lin e Alessandro Zhu. Lei, 62 anni, è una commerciante diventata celebre online grazie ai video girati nell’AN Megastore, il suo negozio nel quartiere Ostiense a Roma, e nel 2025 è approdata in TV con il docu-reality Angela Megastar. Lui, 34 anni, romano di nascita e di carattere, è la seconda generazione cresciuta in Italia: origini cinesi, mentalità e accento capitolini, tra situazioni comiche e momenti toccanti con la madre.

Dal podcast arriva la coppia formata da Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti, ideatori di De Core, il format di interviste a cuore aperto su musica, cinema, sport e cucina che resta stabilmente nella Top 10 di Spotify. Danilo, 47 anni, all’anagrafe Danilo Contaldo, è speaker radiofonico e autore, presenza fissa nei programmi di Radio Deejay e volto noto sui social con i suoi video comedy. Alessandro, 41 anni, è musicista e autore, e in ambito musicale è ricordato soprattutto per aver firmato la prima sigla di Suburra.

La scienza entra in gara con Riccardo De Marco e Maria Bosco, in arte DeNa e MeriBì, entrambi in Geopop. Lui, 30 anni, nato a Negrar di Valpolicella, è chimico e divulgatore e racconta il mondo delle molecole attraverso esperimenti e approfondimenti video. Lei, 33 anni, di Segrate, è laureata in matematica e ingegneria matematica e, dopo la pallanuoto professionistica, un passaggio nella consulenza informatica e uno nelle produzioni televisive, si dedica a rendere la matematica comprensibile e vicina alla vita di tutti i giorni.

Sono sorelle, legatissime ma caratterialmente opposte, Elisabetta e Marzia Gregoraci, nate a Soverato. Elisabetta, 46 anni, è arrivata alla notorietà come showgirl e conduttrice (Buona Domenica, Made in Sud, Battiti Live) dopo gli esordi nella moda e nei concorsi di bellezza, e la sua vita privata è stata a lungo al centro dell’attenzione media per il matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore, da cui ha avuto il figlio Nathan. Marzia, 44 anni, ha scelto un percorso lontano dai riflettori, nel settore immobiliare, dove oggi lavora come agente specializzata nel lusso e imprenditrice nelle ristrutturazioni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI