Netflix ha rinnovato The Diplomat per una quinta stagione. Il thriller politico con Keri Russell avrà quindi un seguito dopo il finale della quarta stagione, arrivata sulla piattaforma da poche settimane.

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Il rinnovo e i numeri della quarta stagione

Il via libera è arrivato due settimane dopo l’esordio della quarta stagione, e stavolta ha richiesto più tempo del solito: la terza stagione era stata confermata nell’ottobre 2024, settimane prima del debutto della seconda, mentre la quarta era stata approvata all’Upfront di Netflix del maggio 2025, mesi prima che la terza arrivasse in catalogo. Questa volta la serie ha dovuto prima dimostrare il proprio valore nelle classifiche. I dati parlano di un esordio al quinto posto tra le serie in inglese con 4,8 milioni di visualizzazioni, lo stesso risultato della stagione precedente. Nella seconda settimana la quarta stagione ha raggiunto il terzo posto della Top 10 globale, per poi fermarsi a 10,3 milioni di visualizzazioni cumulate: la terza era a 11,1 milioni e la seconda a 11,5 milioni nello stesso periodo. Al rinnovo contribuisce anche il curriculum della serie, debuttata nel 2023: finora ha ottenuto 10 nomination agli Emmy, due delle quali come miglior serie drammatica, e Allison Janney ha vinto come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. Keri Russell ha invece vinto l’Actor Award come miglior attrice in una serie drammatica.

Dove ci ha lasciato la quarta stagione

Nella quarta stagione Grace Penn, la presidente interpretata da Allison Janney, è stata colpita in un attentato e ha finito per spingere gli Stati Uniti sull’orlo di una guerra con la Russia, nonostante le obiezioni di Kate. La stagione ha introdotto anche Jodie Whittaker nel ruolo della nuova prima ministra britannica. Nel finale Kate si è dimessa pubblicamente da ambasciatrice durante il vertice del G7, per protestare contro le decisioni di Grace, e Hal è uscito dalla porta insieme a lei. Russell interpreta l’ambasciatrice Kate Wyler, Rufus Sewell il marito e vicepresidente degli Stati Uniti Hal, Bradley Whitford Todd, consorte di Grace. Con la quinta stagione scopriremo quindi che aspetto ha Kate Wyler quando non è più una diplomatica.

Cast e produzione

Al momento nessun interprete è stato confermato, ma l’ipotesi più probabile è il ritorno di Keri Russell, Rufus Sewell, Allison Janney e Bradley Whitford, insieme ad Ato Essandoh, Ali Ahn e Nana Mensah. Anche dietro la macchina da presa si prevede la stessa squadra di produttori esecutivi della stagione appena conclusa: Janice Williams, Keri Russell, Alex Graves, Peter Noah ed Eli Attie. Le riprese difficilmente partiranno prima del 2027, visto che il rinnovo è appena arrivato. La quarta stagione era stata girata a Londra nella prima metà del 2026; se la quinta seguirà lo stesso ritmo, l’uscita potrebbe collocarsi a fine 2027 o addirittura nel 2028, interrompendo l’abitudine a un capitolo all’anno che ha accompagnato la serie finora.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI