Giovedì 29 ottobre alle 21:15 va in onda il secondo Live Show di X Factor 2026, su Sky Uno e in streaming su NOW, oltre che on demand e su Sky Go. In chiaro la puntata si segue martedì su TV8 e mercoledì su Cielo. Sul palco dell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago, Giorgia torna alla conduzione, i quattro giudici schierano dodici artisti e l’ospite musicale della serata è MEEK.

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La gara riparte con dodici artisti e il Tilt

Con il debutto alle spalle, il meccanismo torna quello classico. Alice Fregoso, la cui uscita ha preceduto il ripescaggio, ha lasciato il posto a Teo Bok, che ha vinto il ballottaggio tra i due Škoda X Pass di Giorgia. Ogni giudice ha di nuovo tre concorrenti a disposizione. I dodici artisti si esibiranno divisi in due manche e, al termine, chi ha raccolto meno voti si gioca la permanenza nel ballottaggio finale: la decisione passa a Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Per decretare l’eliminazione servono tre voti contrari. Se il tavolo si spacca a metà, con due preferenze per parte, entra in scena il Tilt: gli ultimi 200 secondi di televoto consegnano al pubblico la scelta su chi potrà continuare la competizione.

Le canzoni scelte dai quattro giudici

Le assegnazioni coprono territori molto distanti tra loro, dal rock al funk, passando per il cantautorato italiano e il pop internazionale. Francesco Gabbani ha puntato su un mashup di due successi di Zucchero, “Diavolo In Me” e “X colpa di chi?”, e lo ha affidato a Giacomo Calò, mentre gli Scraffs porteranno “Charlie fa surf”, il brano dei Baustelle uscito nel 2008. A Teo Bok, entrato nella squadra dopo il ballottaggio, tocca “I Wish” di Stevie Wonder, incrocio tra funk e R&B.

Irama si muove tra Liza Minnelli, Ivano Fossati e Faouzia. Le Distanze interpreteranno “New York, New York”, che la cantante statunitense eseguì nel 1977 per l’omonimo film di Martin Scorsese, Lenanie prosegue nel cantautorato con “C’è tempo” di Ivano Fossati e Patrizia si misura con “UNETHICAL”, pubblicato nel 2025 dalla cantautrice canadese di origini marocchine Faouzia.

Jake La Furia resta fedele al repertorio internazionale. Alex Fontana canterà “Street Spirit (Fade Out)” dei Radiohead, ALÌA si confronterà con “Hola (I Say)”, la collaborazione tra Marco Mengoni e Tom Walker, e Veronica affronta “Total Eclipse of the Heart” di Bonnie Tyler, una delle prove vocali più impegnative della serata.

Chiude il quadro Paola Iezzi: camilla porta “As the World Caves In” del cantautore e produttore britannico-canadese Matt Maltese, i giovanissimi Mad-Dog rileggono “Mrs. Robinson” di Simon & Garfunkel nella versione dei The Lemonheads e Manu canta “I romantici” di Tommaso Paradiso.

MEEK ospite del secondo Live Show

Sul palco dell’X Factor Arena arriva MEEK, il progetto pop della cantante, autrice e produttrice inglese Georgia Meek. Mescola sonorità pop, punk e glam, con testi diretti e ironici, capaci di raccontare gli outsider. L’artista ha superato i 70 milioni di streaming complessivi, conta centinaia di migliaia di follower sui social e quattro milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il suo brano più noto, “Fabulous”, ha toccato i 16 milioni di streaming e in Italia è rimasto sei settimane consecutive in vetta alla Airplay Chart Internazionale, arrivando anche al secondo posto della Spotify Viral Chart. La sua esibizione chiuderà la serata, dopo quella di Marco Mengoni, che aveva accompagnato il debutto dei Live Show.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI