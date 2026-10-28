Black Doves torna su Netflix con la seconda stagione il 5 novembre 2026: sei episodi disponibili tutti insieme, con Keira Knightley e Ben Whishaw di nuovo nei panni di Helen Webb e Sam Young. Il cast si allarga con diversi volti nuovi, pronti a entrare nella spy story.

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La data di uscita e il trailer

Il 5 novembre 2026 la piattaforma pubblicherà l’intera stagione in un colpo solo, quindi si potrà seguire la vicenda senza aspettare ogni settimana il capitolo successivo. Gli episodi sono sei, come nella prima stagione, e durano circa un’ora ciascuno. Il rinnovo era stato confermato nell’agosto 2024, prima ancora del debutto della serie, avvenuto il 5 dicembre dello stesso anno. Insieme alla data sono arrivati il trailer principale, la key art e le prime immagini, diffusi il 24 settembre.

Sul fronte produttivo, la serie è creata e scritta da Joe Barton, che è anche produttore esecutivo insieme a Knightley, Jane Featherstone (Sister) e Chris Fry. Julian Farino e Kieron Hawkes firmano la regia della nuova stagione, mentre Callum Devrell-Cameron è alla produzione.

I nuovi ingressi nel cast

Il nome più atteso è quello di Ambika Mod, che dà il volto a Laila, un’agente delle Black Doves dal carattere ruvido e anarchico, mandata in missione al fianco di Helen. Babou Ceesay interpreta Mr. Conteh, un dirigente dell’organizzazione le cui motivazioni lasciano più di un dubbio, mentre Sam Riley è Patrick, emissario di un gruppo misterioso che offre a Sam una possibile via d’uscita.

Tra le altre new entry ci sono Neve Campbell nel ruolo di Cecile Mason, inviata statunitense per la difesa, Sylvia Hoeks e Goran Kostic rispettivamente come Katia e Alexi Chernov, e Samuel Barnett nei panni di Jerry.

Chi torna e dove riparte la storia

Sono confermati anche diversi interpreti del primo capitolo: Sarah Lancashire riprende il ruolo di Reed, Andrew Buchan è Wallace Webb, Kathryn Hunter è Lenny Lines, Ella Lily Hyland è Williams e Gabrielle Creevy è Eleanor. Tornano inoltre Agnes O’Casey, che interpreta Dani, e Molly Chesworth nei panni di Marie.

La storia riparte dalle conseguenze del finale precedente. Helen resta coinvolta nelle attività delle Black Doves, ma la sua posizione si fa più delicata perché il marito si prepara a diventare primo ministro. Sam si trova in una situazione profondamente cambiata e continua a muoversi tra criminalità e spionaggio. Reed, dal canto suo, deve difendere il proprio ruolo dentro l’organizzazione da una minaccia concreta. I due protagonisti troveranno ad attenderli nuove alleanze, tradimenti e il peso delle scelte già compiute, in un intrigo che si sviluppa tra Londra e Parigi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI