Giovedì 29 ottobre, in prima serata su Italia 1, Le Iene tornano con una nuova puntata condotta da Veronica Gentili, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. In studio arriveranno Shade e Baby K. I servizi affronteranno due casi giudiziari molto diversi tra loro e la protesta dei pescatori siciliani.

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La musica in studio

Gli ospiti della serata sono due nomi noti del panorama musicale italiano: Shade e Baby K. Quest’ultima ha pubblicato di recente il singolo Amore/Dilemma insieme a Guè, un ritorno sulle scene che arriva proprio in queste settimane. Il programma, ideato da Davide Parenti e diretto da Antonio Monti, prosegue così il suo percorso stagionale dopo la puntata dell’8 ottobre, in cui era presente tra gli altri Laura Pausini e che si era occupata anche della vicenda legata a Boccia e Sangiuliano.

Yara e Garlasco, un confronto sulle indagini

Riccardo Festinese mette a confronto due vicende giudiziarie lontanissime per contesto, dinamiche e profili umani: l’omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra, e quello di Chiara Poggi, la giovane di Garlasco. Gli imputati, Massimo Bossetti e Alberto Stasi, sono agli antipodi e sono stati entrambi condannati in via definitiva per gli omicidi delle due vittime. Anche le metodologie criminose sembrano non avere nulla in comune. Eppure, provando a comparare i due casi, emerge un filo rosso inaspettato, guidato soprattutto dal lato operativo del RIS. Il servizio si concentra sul lavoro investigativo e sulle analogie e differenze tra le due indagini, senza riaprire le vicende processuali.

Mazara del Vallo, la protesta dei pescatori

A Mazara del Vallo, in Sicilia, i pescatori protestano contro le difficoltà economiche che mettono sempre più a rischio il loro lavoro, a partire dal costo del carburante, una delle voci di spesa più pesanti per il settore. Giulio Golia ha raccolto le loro testimonianze e approfondito il mondo della pesca, con particolare attenzione a quella del pregiato gambero rosso, per capire come funziona questa attività, quali costi comporta e quanto sia diventato difficile oggi vivere di questo mestiere in Italia. All’origine della protesta ci sono il carovita e l’aumento del prezzo del carburante, mentre il servizio illustra i costi di gestione e le criticità di un settore sempre più in difficoltà.

La puntata va in onda su Italia 1 in chiaro e in streaming su Mediaset Infinity, gratuito con registrazione. L’inizio è indicativamente alle 21:15, anche se l’orario non è confermato: il comunicato Mediaset indica soltanto la prima serata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI