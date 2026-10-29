Chi ama i misteri fitti e le atmosfere angoscianti ha una nuova data da segnare: martedì 24 novembre le prime tre stagioni di “From” arrivano nel catalogo Netflix. In Italia, però, la serie non è una novità assoluta, perché si trova già su Paramount+.

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Tre stagioni in arrivo su Netflix

L’accordo riguarda le prime tre stagioni, per un totale di 30 episodi, dieci per ciascuna. La licenza è temporanea: Netflix quindi non diventa la casa esclusiva della serie, che resta legata a MGM+. Restano fuori dall’intesa la quarta stagione e la quinta e ultima, ancora in lavorazione.

In Italia la serie è già su Paramount+

Nel nostro Paese le quattro stagioni finora realizzate sono già interamente in streaming su Paramount+, con la quarta disponibile dal 20 aprile. La quinta e ultima, annunciata da MGM+, è attualmente in produzione: le riprese sono cominciate il 6 luglio in Nuova Scozia, in Canada, e si concluderanno il 28 novembre. L’arrivo sugli schermi è previsto nel corso del 2027, ma per ora non è stata comunicata una data ufficiale. I produttori hanno promesso che le domande lasciate aperte avranno una risposta, ma che quelle risposte verranno messe in discussione.

La trama e il cast

Tutto comincia con una famiglia in viaggio su un camper. Bloccata da un albero caduto lungo una strada di provincia, devia verso un piccolo centro rurale nel cuore degli Stati Uniti e scopre che dal paese non si può uscire: chi entra resta prigioniero di un loop che riporta sempre al punto di partenza. Quando scende la notte, dalla foresta emergono creature mutaforma dall’aspetto rassicurante di persone comuni, pronte a uccidere chiunque si trovi all’aperto. Per salvarsi, la comunità si barrica in casa e appende pietre runiche sugli stipiti delle porte, mentre lo sceriffo Boyd Stevens prova a tenere insieme i superstiti e a trovare una via d’uscita.

Il cast è guidato da Harold Perrineau, affiancato da Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, David Alpay, Elizabeth Saunders, Scott McCord, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Corteon Moore e Pegah Ghafoori. La serie, creata da John Griffin e prodotta, tra gli altri, da Jack Bender e Jeff Pinkner, ha convinto anche Stephen King.

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L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI