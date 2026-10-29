Domenica 1° novembre 2026 alle 14 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Amici di Maria De Filippi, la 26esima edizione del talent. La registrazione si è tenuta oggi, giovedì 29 ottobre, e ha portato nuove gare, qualche sfida immediata e il ritorno di una voce nota.

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Le gare di canto e ballo

Le esibizioni degli allievi sono il cuore della puntata e vengono valutate da due giudici d’eccezione: Gabry Ponte per il canto e Giuseppe Giofrè per il ballo. Giofrè è stato concorrente proprio qui e ha poi fatto il giurato al Serale. A spuntarla sono Aura tra i cantanti e Charli tra i ballerini. Lei ottiene un kit pensato per registrare, lui la possibilità di passare una giornata a Parigi al fianco di un coreografo di primo piano.

Sfide immediate per gli ultimi in classifica

Chi chiude la classifica resta in gara e gioca subito un’altra partita. Alessandra Celentano propone una sfida e gli altri professori accettano, con l’unica eccezione di Amadeus. A giudicarla sono Adriano Pennino per il canto e Garrison per il ballo. Il cantante Nicolò e la ballerina Anna si giocano il posto contro due aspiranti allievi.

Gabriele difende il banco, in studio torna Giordana

Gli sportivi devono misurarsi ogni settimana con uno sfidante esterno per tenersi il banco. Il pugile Gabriele vince e conferma il proprio posto nella scuola. Durante la registrazione Maria De Filippi ha poi accolto in studio Giordana, ex allieva del programma, che per questa puntata è l’ospite musicale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI