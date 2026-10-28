Fabio Caressa ha annunciato che «Money Road» tornerà con una terza stagione. L’ha comunicato in un video pubblicato sui canali social di Sky, smentendo le voci circolate nelle ultime settimane su una possibile chiusura della produzione. Il programma debutterà nel corso del 2027 su Sky e in streaming su Now, e i casting sono già aperti.

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Il gilet e il colpo di scena nel video

Nel filmato il conduttore legge dal telefono alcuni dei titoli e dei commenti più insistenti comparsi online, con un tono volutamente dimesso, e solo alla fine svela il vero senso del suo messaggio.

«Ne avete sentite e lette tante, e quindi è giusto che io vi dia una spiegazione. Ci sono dei momenti nella vita in cui bisogna fare delle scelte, anche se sono difficili, e bisogna fare queste scelte con coraggio. Quando sei di fronte a un bivio sai cosa perdi e non sai però cosa troverai. Io ho provato a resistere, ma di fronte a certe tentazioni… come fai? Alla fine ogni scelta ha le sue conseguenze. Insomma, l’avete capito?»

A quel punto il registro cambia: Caressa prende il suo inconfondibile gilet d’ordinanza, lo indossa e dice che la terza stagione è in arrivo.

«”Money Road” sta tornando. La terza stagione di “Money Road” è in arrivo. Siete pronti a cedere alla tentazione?»

Nuove rotte e nuovi bivi

Il filmato promozionale lascia intuire una formula rinnovata, pensata per alzare ancora la tensione: l’itinerario e il gruppo di viaggiatori cambiano, e compaiono nuovi bivi strategici. Al centro resta il meccanismo psicologico che ha reso riconoscibile lo show, cioè un montepremi condiviso messo continuamente alla prova da offerte individuali e dilemmi morali, come riassume il claim ufficiale «Ogni tentazione has un prezzo». La terza stagione è un prodotto Sky Original realizzato da Blu Yazmine.

Casting aperti e voci smentite

L’annuncio mette fine a settimane di dubbi: si era diffusa la convinzione che la produzione fosse stata fermata, alimentata dal fatto che lo show non figurava nell’ultima presentazione dei palinsesti di Sky e dall’impegno di Caressa in un altro progetto, un viaggio itinerante in Italia girato al fianco della moglie Benedetta Parodi.

Chi vuole entrare nel cast della nuova stagione può inviare la propria candidatura attraverso il sito della società di produzione, Blu Yazmine.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI