John Goodman entra nel cast della seconda stagione di The Beast in Me, il thriller psicologico di Netflix. L’attore interpreterà il padre di Aggie Wiggs, la scrittrice che Claire Danes ha portato sullo schermo nei primi episodi e che tornerà a interpretare anche nel nuovo capitolo.

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Il ruolo di Jack accanto a Claire Danes

Il personaggio di Goodman si chiama Jack ed è descritto come un uomo che potrebbe essere coinvolto da tempo in truffe e raggiri, un profilo che aggiunge un tassello alla dimensione psicologica della serie. Claire Danes riprende i panni di Aggie Wiggs, la scrittrice già al centro della prima stagione. Con l’arrivo del padre entra nella storia un legame familiare finora poco esplorato, destinato probabilmente a pesare sul percorso personale della protagonista. Per ora Netflix non ha svelato nulla sulla trama dei nuovi episodi, né su quanto spazio avrà il passato da presunto truffatore di Jack e su come si intreccerà con gli eventi della serie. Non è ancora stata comunicata anche la data di uscita.

La squadra creativa resta al suo posto

Il nuovo capitolo sarà guidato ancora da Howard Gordon e Daniel Pearle, co-showrunner della prima stagione. Tra i produttori esecutivi compaiono Claire Danes, il creatore della serie Gabe Rotter, Antonio Campos, Caroline Baron, Amy Lippman, Conan O’Brien, David Kissinger, Jeff Ross e Jodie Foster. Campos, che aveva diretto metà degli episodi iniziali, resta quindi nel progetto, affidato a 20th Television. La serie era stata ordinata nel 2024 come miniserie e ha poi aperto la strada a una seconda stagione annunciata a settembre, con una writers’ room avviata all’inizio di quest’anno. Agli Emmy del 2026 la prima stagione, in gara come miniserie, ha conquistato due premi: quello per Matthew Rhys come miglior attore protagonista in una miniserie o serie antologica e quello per la migliore colonna sonora originale.

Una carriera lunga tra televisione e cinema

Per Goodman è un nuovo ruolo da protagonista, dopo The Conners (ABC) e The Righteous Gemstones (HBO) e dopo la parte da co-protagonista accanto a Tom Cruise in Digger. L’attore ha collezionato 11 nomination agli Emmy, sette delle quali per il ruolo di Dan Conner nella sitcom Roseanne, e nel 2007 ha vinto il premio come miglior attore ospite in una serie drammatica per Studio 60 on the Sunset Strip. Nei panni di Dan Conner è poi tornato nel revival di Roseanne, ribattezzato The Conners, andato avanti per altre sette stagioni. Prossimamente lo vedremo anche nella terza stagione di The Last of Us.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI