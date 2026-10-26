Viola come il mare 3 arriva mercoledì 4 novembre 2026 in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Francesca Chillemi torna nei panni di Viola Vitale e al suo fianco c’è una novità importante: Rodrigo Guirao Díaz.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Quando esce e dove vederlo

La terza stagione debutta mercoledì 4 novembre 2026, in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Infinity, dove si possono seguire le nuove puntate e recuperare gratuitamente le prime due stagioni con Francesca Chillemi. Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il ritorno della fiction il 5 giugno 2024, durante la conferenza stampa nella sede Mediaset di Cologno Monzese. La decisione arriva dopo i risultati della seconda stagione che, fra l’anteprima su Mediaset Infinity e la messa in onda su Canale 5, ha fatto segnare un incremento di circa il 60% dell’ascolto medio. Quanto alla struttura, Mediaset ha confermato sei serate in occasione della presentazione dei palinsesti 2026-2027; per il numero esatto degli episodi e la loro durata servirà una comunicazione ufficiale dedicata.

Il nuovo ispettore accanto a Viola

Alla guida del cast resta Francesca Chillemi, affiancata da Rodrigo Guirao Díaz nei panni di Massimo Paternò, detto Max, che è il nuovo ispettore della serie e anche il vicino di casa della protagonista. L’attore argentino prende il posto di Francesco Demir, il personaggio interpretato da Can Yaman che ha accompagnato Viola nella seconda stagione. L’attore turco non partecipa a questo nuovo capitolo perché è impegnato nelle riprese del reboot di Sandokan. I due personaggi hanno caratteri molto distanti e i loro primi incontri saranno fatti di scontri e incomprensioni, prima che imparino a conoscersi e a comprendersi.

La trama della terza stagione

Viola crede di avere finalmente raggiunto un equilibrio, ma l’arrivo di Max manda in pezzi la sua routine. Nel frattempo la giornalista si troverà coinvolta nel caso di Alice D’Amario, una storia che la toccherà nel profondo e la porterà a mettere in discussione se stessa, alimentando domande e cambiamenti capaci di condizionare il suo futuro. La stagione è scritta da Silvia Leuzzi e diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI