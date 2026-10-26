La fiction di Rai1 conquista la prima serata di domenica 25 ottobre 2026: Libera – Il Caso Elena Palma è il programma più visto in total audience, davanti al calcio di Italia1 e alla soap di Canale5.

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Libera – il caso Elena Palma al comando

Il primo episodio ha radunato 2.824.000 spettatori con il 15,51% di share. Il secondo si è fermato a 2.464.000 spettatori, ma è salito al 18,77%. Con questi numeri la serie guida la classifica della giornata, per di più nel debutto della sua seconda stagione.

Il calcio di Italia1 e la soap di Canale5

Dietro la fiction c’è il clasico di LaLiga tra Barcellona e Real Madrid, che su Italia1 ha inchiodato davanti al video 2.015.000 spettatori con il 10,64%. Canale5 ha puntato su Racconto di una Notte, seguita da 1.828.000 spettatori con uno share dell’11,51%.

Le altre reti

Su Rai2 The Rookie ha intrattenuto 566.000 spettatori (2,76%) nel primo episodio e 599.000 (3,21%) nel secondo. Rai3 è partita da Presadiretta Open, visto da 597.000 spettatori (3,02%), e dalla presentazione (546.000, 2,66%). Poi Presadiretta ha raggiunto 721.000 spettatori e il 3,84%, mentre Presadiretta Più si è attestata a 484.000 e al 3,19%.

Su Rete4, dopo la presentazione (488.000, 2,39%), Fuori dal Coro ha totalizzato 725.000 spettatori e il 5,92%. La7 con La Rabbia e l’Odio si è fermata a 343.000 spettatori e all’1,93%, mentre su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ha ottenuto 1.259.000 spettatori con il 10,32%.

Sul Nove la serata si è aperta con Che Tempo Che Farà (650.000, 3,62%) e l’anteprima (1.222.000, 6,16%). Che Tempo Che Fa ha poi raccolto 1.356.000 spettatori con il 7,43%, seguita da 995.000 spettatori e dal 7,23% nella parte intitolata Che Fuori Tempo Che Fa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI