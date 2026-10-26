Manca poco più di una settimana all’esordio su Netflix di Bass X Machina: il 3 novembre arriva sulla piattaforma la serie animata che reinventa in chiave steampunk la leggenda di Bass Reeves, con la voce di Brian Tyree Henry.

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Un cacciatore di taglie nel West steampunk

In questa versione Reeves ha smesso la stella di vice marshal ed è un cacciatore di taglie con un braccio protesico. Il governo lo richiama per una missione speciale: impedire la resurrezione della Confederazione. La frontiera in cui si muove è più insidiosa di quella a cui siamo abituati, perché agli uomini fuori legge si aggiungono minacce meccaniche e forze soprannaturali.

“Giudice, giuria e boia”: così viene presentato il suo ruolo, in un mondo dove ogni atto di giustizia compiuto per rendere più sicura la vita dei suoi cari rischia di travolgere proprio le persone che vuole proteggere.

I trailer lasciano intendere che, come già in Lawmen: Bass Reeves, il cuore del racconto resti l’uomo dietro il ruolo, con il peso del lavoro misurato sulla famiglia. La nuova serie segue del resto le orme di quella produzione, che con David Oyelowo raccontava l’ascesa di uno dei primi vice marshal neri a ovest del Mississippi, capace di chiudere la carriera con oltre 3.000 arresti. Era stata l’esordio globale più visto del 2023 su Paramount+ e, dopo l’approdo nel catalogo Netflix, la storia del personaggio torna ora in una forma completamente diversa.

Chi presta la voce e chi anima

Accanto a Henry, candidato all’Oscar, c’è Janelle Monáe, che doppia Glory, la moglie di Bass, e canta anche la sigla, Honor Killing. Il resto del cast vocale comprende Tati Gabrielle nei panni di Dana Starr, giovane aspirante ingegnera che si unisce alla lotta, Cree Summer (Ahni), Chaske Spencer (Lighthorse), Currie Graham (Rivenbark) e Starletta DuPois (Etta).

L’animazione è affidata a Studio Mir, già al lavoro su The Legend of Korra, Voltron: Legendary Defender, The Witcher: Nightmare of the Wolf e X-Men ’97, e reduce dalla collaborazione con Netflix su Devil May Cry. Le musiche originali portano la firma di Roman GianArthur e Nate Wonder. LeSean Thomas, creatore e produttore esecutivo, firma per Netflix il terzo progetto animato, dopo Cannon Busters (2019) e Yasuke (2021). Con lui tra i produttori esecutivi figurano Henry, Jennifer Wiley-Moxley e Chad Handley.

Una data spostata di un mese

L’uscita era attesa per il 6 ottobre 2026, poi lo slittamento annunciato all’Annecy International Animation Festival ha fissato tutto al 3 novembre. La serie è pensata per un pubblico adulto e conta otto episodi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI