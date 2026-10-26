Il ritorno è già segnato sul calendario, a meno di un mese di distanza: lunedì 23 novembre 2026 la seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli debutta in esclusiva su Sky Cinema e sulla piattaforma Now. Salvatore Esposito veste di nuovo i panni dell’ispettore Vincenzo Palmieri in tre film televisivi di 90 minuti l’uno, anticipati dal trailer e dalla locandina usciti il 26 ottobre.

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Tre film da 90 minuti, con la stessa regia

La regia del nuovo ciclo è ancora di Alessio Maria Federici, che firma l’intera raccolta: tre titoli autonomi per durata e costruzione, ma legati da un unico filo narrativo che attraversa la stagione da capo a fondo. Accanto a Esposito ritroviamo Silvia D’Amico, la commissaria Sonia Ascarelli, Fabio Balsamo nei panni dell’ispettore Michele Noviello e Susy Del Giudice, che è Valentina Capezio, altra presenza fissa della squadra.

Peppe Fiore è l’autore dell’idea e cura la sceneggiatura insieme a Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino; il soggetto è firmato da Fiore, dallo stesso Esposito, da Giuseppe Pedersoli, Grimaldi, Piccirillo e Sonnino. La produzione è di Sky Studios, Wildside (gruppo Fremantle) e Titanus Production, con le riprese avviate a Napoli e le prime scene in esterna girate all’Arenaccia.

La caccia al boss che non si lascia prendere

Le nuove indagini ruotano attorno a un conto rimasto aperto da troppo tempo: Palmieri segue le tracce di Edoardo Iodice, il boss interpretato da Luigi Iacuzio che riesce sempre a sottrarsi alla giustizia. Le ombre di un passato irrisolto continuano a pesare sul lavoro dell’ispettore, alle prese anche con un equilibrio personale tutt’altro che stabile.

Il rapporto con Sonia Ascarelli oscilla tra dubbi e tensioni, e la collaborazione professionale finisce per riflettere le crepe del legame privato. Il quadro si fa ancora più opaco con il vicequestore Enrico Ruotolo (Massimiliano Rossi), una figura sfuggente con cui la squadra è costretta a lavorare nonostante i sospetti di tradimento che aleggiano su di lui.

Una Napoli che entra nelle storie

Lo sfondo resta la città campana, con le sue strade e i suoi angoli capaci di raccontare migliaia di vicende diverse, tra vicoli vivi e quartieri che diventano parte della narrazione. In questo contesto la serie porta avanti l’eredità del personaggio reso celebre al cinema da Bud Spencer: Palmieri, come si racconta, è stato allievo e protetto del commissario Rizzo, e quel legame continua a pesare sulle sue scelte.

Tra colleghi fidati e amici che gli restano accanto, l’ispettore prova comunque a uscirne nel modo migliore, anche quando le difficoltà sembrano moltiplicarsi episodio dopo episodio. Nell’attesa del debutto, trailer e locandina diffusi il 26 ottobre hanno già offerto ai fan qualche assaggio delle nuove puntate.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI