Netflix ha diffuso il trailer della seconda stagione di Nido di vipere, che arriverà sulla piattaforma il 26 novembre con otto nuovi episodi. La serie torna nel Texas dove i delitti si intrecciano a seduzione e misteri.

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Il trailer e il ritorno a Maple Brook

Le prime immagini, uscite il 20 ottobre attraverso i canali ufficiali della piattaforma, ci riportano nell’universo di Margo e Sophie. Le due compaiono in un lussuoso bagno di schiuma, intente a sussurrarsi i peccati della notte precedente, e la tensione tra loro resta palpabile. All’inizio di questo nuovo capitolo, però, Sophie O’Neil (Brittany Snow) vorrebbe liberarsi dall’influenza di Margo Banks (Malin Akerman), anche se allontanarsi da lei si rivela più complicato del previsto: vecchi segreti inconfessabili e nemici in arrivo le costringono a fare di nuovo squadra.

Sophie, trasferitasi da Cambridge, era stata attratta dal mondo ricco e decadente di Margo, moglie del magnate del petrolio Jed Banks (Dermot Mulroney). Nel corso della stagione deve fare i conti anche con la crisi del matrimonio con Graham (Evan Jonigkeit), mentre Margo cerca di difendere la propria posizione sociale. Il trailer mostra inoltre lo sceriffo Jonny Baskin sotto pressione per una nuova ondata di crimini in città.

I nuovi ingressi nel cast

Il volto più atteso è quello di John Stamos, che interpreta Chase Brylan, un cantante country pronto a fare strage di cuori. Con lui arrivano Dale Dickey (Zelda Moffitt) e Kim Matula (Nadia Kelly). Entrano nel cast anche Cam Gigandet (Gentle John Moffitt), Alex FitzAlan (Lincoln Trout) e Angel Reese, che veste i panni di Barbie, preparatrice di basket a Baylor.

Intorno alle due protagoniste gira intanto un carosello di spasimanti e rivali: Margo tesse la sua tela seducendo Brad (George Ferrier) e facendo infuriare Callie (Jaime Ray Newman). La stagione, il cui titolo originale è The Hunting Wives, è prodotta da Lionsgate Television. Rebecca Cutter ne è creatrice e showrunner, oltre che produttrice esecutiva insieme a May Cobb, autrice del libro da cui la serie è tratta.

La terza stagione è già confermata

Netflix ha rinnovato la serie per una terza stagione il 7 ottobre, prima ancora che la seconda debuttasse, senza indicare né la data di uscita né il numero di episodi.

«Vi prometto che, una volta finito l’ultimo episodio, morirete dalla voglia di scoprire cosa succederà dopo. La terza stagione sarà ancora più scandalosa e perversa»

Lo ha assicurato la creatrice e showrunner Rebecca Cutter.

Il 26 novembre cade di giovedì e negli Stati Uniti coincide con il Giorno del Ringraziamento. La seconda stagione arriva come serie Netflix in quasi tutti i mercati in cui il servizio è presente, mentre la prima, all’inizio, era visibile solo negli Stati Uniti: secondo la piattaforma ha passato cinque settimane nella Top 10 globale delle serie in lingua inglese, superando i 20 milioni di visualizzazioni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI