Coven Academy avrà una seconda stagione. Disney+ e Hulu hanno rinnovato la serie teen fantasy soprannaturale a poco più di tre settimane dal debutto, dopo numeri che hanno convinto la casa di produzione.

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Ascolti da prima della classe

Secondo i dati diffusi da Disney, nelle prime tre settimane sulle due piattaforme la prima stagione ha totalizzato 20,3 milioni di ore di visione a livello globale. A queste si aggiungono oltre 30 milioni di visualizzazioni raccolte dal primo capitolo, reso disponibile anche su TikTok, Instagram e YouTube per agganciare il pubblico più giovane.

Le rilevazioni Nielsen mettono la serie al primo posto tra i titoli in streaming seguiti dai ragazzi tra i 12 e i 17 anni nel weekend del debutto, e nella top 5 tra tutti gli spettatori P2+, una misura che conta le visualizzazioni e non le ore guardate. Il dato più interessante riguarda però la compagnia: un adolescente su due tra i 12 e i 17 anni e quasi due terzi dei bambini tra i 6 e gli 11 hanno guardato gli episodi insieme a un adulto.

Ventuno capitoli brevi, e una seconda stagione già in testa

La prima stagione è uscita a scaglioni. Comprende 21 capitoli da 10-15 minuti: nove sono andati in onda su Freeform il 1° ottobre, mentre gli altri sono arrivati il giorno dopo su Disney+ e Hulu. L’intera stagione resta disponibile su Freeform On Demand, oltre che sulle due piattaforme di streaming.

Guarda la prima stagione di Coven Academy in streaming su Disney+

Il creatore Tim Federle ha raccontato di aver cercato un punto di incontro tra la narrazione tradizionale e una struttura a capitoli, con altrettanti archi narrativi, colpi di scena e risoluzioni. Il formato breve, da un quarto d’ora circa, serve a tenere alta l’attenzione della Gen Alpha, abituata a ritmi serrati. Per la seconda stagione Federle vuole indagare che cosa rende pericoloso il rapporto tra madre e figlia, anziché riproporre un giallo intorno alla madre.

Streghe, warlock e un cast corale

La storia segue tre streghe adolescenti e i loro affascinanti compagni warlock, tutti studenti di un’esclusiva scuola di magia dove il potere vale come moneta, i segreti possono essere letali e l’attrazione è un rischio da calcolare. Sospeso tra antiche guerre soprannaturali e amori proibiti, il coven deve decidere fin dove spingersi per difendere la propria città e se stesso.

Malina Pauli Weissman interpreta Briar, Malachi Barton è Jake, Jordan Leftwich è Sasha (una studentessa molto empatica capace di leggere nel pensiero), Ora Duplass è Tegan (strega irriverente che manipola il tempo) e Louis Thresher è Ollie (un vampiro appena trasformato). Tiffani Thiessen veste i panni di Miss Graves, la glamour e temibile preside della scuola, mentre Devon Sawa compare come guest star nel ruolo di Mr. Cole.

L’ideatore è Tim Federle, che nella prima stagione ha lavorato come produttore esecutivo insieme a Darren Swimmer, Todd Slavkin, Amanda Row e Bronwyn North-Reist. La produzione è firmata Chorus Boy Productions, la società dello stesso Federle, in associazione con Disney Kids & Family.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI