Coven Academy avrà una seconda stagione. Disney+ e Hulu hanno rinnovato la serie teen fantasy soprannaturale a poco più di tre settimane dal debutto, dopo numeri che hanno convinto la casa di produzione.

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Ascolti da prima della classe

Secondo i dati diffusi da Disney, nelle prime tre settimane sulle due piattaforme la prima stagione ha totalizzato 20,3 milioni di ore di visione a livello globale. A queste si aggiungono oltre 30 milioni di visualizzazioni raccolte dal primo capitolo, reso disponibile anche su TikTok, Instagram e YouTube per agganciare il pubblico più giovane.

Le rilevazioni Nielsen mettono la serie al primo posto tra i titoli in streaming seguiti dai ragazzi tra i 12 e i 17 anni nel weekend del debutto, e nella top 5 tra tutti gli spettatori P2+, una misura che conta le visualizzazioni e non le ore guardate. Il dato più interessante riguarda però la compagnia: un adolescente su due tra i 12 e i 17 anni e quasi due terzi dei bambini tra i 6 e gli 11 hanno guardato gli episodi insieme a un adulto.

Ventuno capitoli brevi, e una seconda stagione già in testa

La prima stagione è uscita a scaglioni. Comprende 21 capitoli da 10-15 minuti: nove sono andati in onda su Freeform il 1° ottobre, mentre gli altri sono arrivati il giorno dopo su Disney+ e Hulu. L’intera stagione resta disponibile su Freeform On Demand, oltre che sulle due piattaforme di streaming.

Il creatore Tim Federle ha raccontato di aver cercato un punto di incontro tra la narrazione tradizionale e una struttura a capitoli, con altrettanti archi narrativi, colpi di scena e risoluzioni. Il formato breve, da un quarto d’ora circa, serve a tenere alta l’attenzione della Gen Alpha, abituata a ritmi serrati. Per la seconda stagione Federle vuole indagare che cosa rende pericoloso il rapporto tra madre e figlia, anziché riproporre un giallo intorno alla madre.

Streghe, warlock e un cast corale

La storia segue tre streghe adolescenti e i loro affascinanti compagni warlock, tutti studenti di un’esclusiva scuola di magia dove il potere vale come moneta, i segreti possono essere letali e l’attrazione è un rischio da calcolare. Sospeso tra antiche guerre soprannaturali e amori proibiti, il coven deve decidere fin dove spingersi per difendere la propria città e se stesso.

Malina Pauli Weissman interpreta Briar, Malachi Barton è Jake, Jordan Leftwich è Sasha (una studentessa molto empatica capace di leggere nel pensiero), Ora Duplass è Tegan (strega irriverente che manipola il tempo) e Louis Thresher è Ollie (un vampiro appena trasformato). Tiffani Thiessen veste i panni di Miss Graves, la glamour e temibile preside della scuola, mentre Devon Sawa compare come guest star nel ruolo di Mr. Cole.

L’ideatore è Tim Federle, che nella prima stagione ha lavorato come produttore esecutivo insieme a Darren Swimmer, Todd Slavkin, Amanda Row e Bronwyn North-Reist. La produzione è firmata Chorus Boy Productions, la società dello stesso Federle, in associazione con Disney Kids & Family.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI