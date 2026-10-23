Marvel Television ha scelto chi scriverà Zodiac. La nuova serie spy in arrivo su Disney+ porta la firma di Amit Cohen e Ron Leshem, gli autori dell’originale israeliano di Euphoria. Il progetto, annunciato al New York Comic Con, comincia così a prendere forma.

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Gli artefici di Euphoria firmano la serie

Leshem ha creato la serie israeliana da cui è nato Euphoria e ha lavorato all’adattamento HBO, con Zendaya e Jacob Elordi tra gli interpreti. Insieme a Cohen ha ideato e prodotto esecutivamente diverse produzioni israeliane, tra cui Trust No One, Bad Boy, 8200, Red Skies e Traitor. I due arrivano da un’altra collaborazione, No Man’s Land per Hulu, ambientata sullo sfondo della guerra civile siriana: un percorso che li avvicina al terreno dello spionaggio.

La trama e quando arriva su Disney+

Al centro della storia ci sono due spie impegnate a inseguire bersagli dotati di abilità fuori dal comune. Sulla vicenda i dettagli restano scarni. Brad Winderbaum, a capo di Marvel Television, ha presentato il progetto l’8 ottobre al New York Comic Con, limitandosi a osservare che chi conosce i fumetti troverà indizi nel design del titolo. Per vedere la serie bisognerà aspettare il 2028: le riprese prenderanno il via a Londra nella primavera del 2027 e il casting partirà a breve.

Dove si colloca Zodiac

La produzione entra a far parte della Fase 7 del Marvel Cinematic Universe e per ora è l’unico nuovo progetto live-action annunciato per quella fase. L’ingaggio di Cohen e Leshem conferma la volontà dello studio di puntare su un thriller di spionaggio dalle tinte globali, mentre il catalogo televisivo del franchise si sta assottigliando.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI