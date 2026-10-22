Giovedì 22 ottobre, alle 21:15 su La7, va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di attualità condotta da Corrado Formigli.

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Il parterre di ospiti

Come nelle scorse settimane, il tavolo della trasmissione mette insieme voci diverse del mondo della cultura, del giornalismo e della politica. Siedono allo storico dell’arte Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, e il professore della Bocconi Tito Boeri. Per l’informazione sono presenti Paolo Mieli, Rula Jebreal, giornalista e scrittrice, e Tonia Mastrobuoni. Tra i rappresentanti politici figurano il leader di AVS Nicola Fratoianni, Giorgio Mulé di Forza Italia e Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle, mentre al tavolo siede anche Mario Calabresi, candidato a sindaco di Milano.

Tornano inoltre i racconti dello scrittore Stefano Massini, presenza fissa di questa stagione del programma.

I temi della serata

Uno dei filoni su cui si concentrerà l’attenzione riguarda un’inchiesta dedicata a Roberto Vannacci. Da qui il discorso si allarga a quanto accaduto a Milano, tra proteste e violenze, alla risposta in chiave securitaria messa in campo dal Governo e alle domande che dalle piazze restano ancora senza risposta.

C’è poi la questione degli autotrasportatori, la cui protesta sta bloccando i rifornimenti in buona parte del Paese, con i disagi che ne derivano per imprese e cittadini.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI