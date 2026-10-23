Dal 28 ottobre al 1° novembre il centro storico di Lucca diventa il quartier generale dell’Area Movie di Lucca Comics & Games, che quest’anno spegne sessanta candeline. Il calendario curato da QMI mette insieme anteprime sul grande schermo, appuntamenti con interpreti e registi, proiezioni fuori programma e percorsi immersivi, con le principali piattaforme internazionali in prima fila.

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Harry Potter, Percy Jackson e Dexter: le serie di HBO Max, Disney+ e Paramount+

Per HBO Max la scena è tutta di Harry Potter: in Piazza San Michele viene allestito un padiglione immersivo legato alla nuova serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale. Sabato 31 ottobre, alle 16:30, il Cinema Astra ospita Finding Harry: L’arte dietro la magia, il documentario che racconta come nasce Hogwarts tra scenografie, costumi, creature ed effetti speciali.

Disney+ porta a Lucca il cast di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. Venerdì 30 ottobre, a partire dalle 10:00, il Teatro del Giglio accoglie Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri, insieme al produttore esecutivo Dan Shotz e al co-creatore Jonathan E. Steinberg. La terza stagione arriva sulla piattaforma dal 20 novembre. Il giorno seguente, alle 14:00, Piazza San Michele ospita il Raduno al Campo Mezzosangue, mentre in Piazza della Magione la Percy Jackson Experience chiede ai visitatori di superare tre prove ispirate ai protagonisti: chi completa il percorso raggiunge l’Oracolo, che svela l’ultima parte della profezia.

Paramount+ punta sul thriller. Giovedì 29 ottobre, a partire dalle 17:00, il Cinema Astra apre con la proiezione speciale della seconda stagione di Dexter: Resurrection, introdotta da un panel condotto dalla cantante Cristina Scabbia insieme alla giornalista Chiara Maffioletti e a Fragullo, creator ed esperto di serie TV. In collegamento arriva Michael C. Hall, che veste i panni di Dexter Morgan.

I Cavalieri dello Zodiaco, Blue Lock e le anteprime in sala

Sky e NOW festeggiano i quarant’anni de I Cavalieri dello Zodiaco. Domenica 1° novembre il Cinema Astra ospita, alle 13:30, un talk sulla storica serie animata al quale prendono parte Giorgia Vecchini, Maurizio Merluzzo e Jake La Furia, seguito dalla proiezione dei primi due episodi. Su entrambe le piattaforme tutte le stagioni dell’anime sono disponibili dal 24 ottobre.

Il manga di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura diventa un film live-action. Blue Lock, diretto da Yusuke Taki con Fumiya Takahashi nei panni di Yoichi Isagi, viene mostrato in anteprima nazionale al Cinema Centrale venerdì 30 ottobre, a partire dalle 16:30, prima dell’uscita italiana affidata a Fandango.

Dynit presenta Puella Magi Madoka Magica The Movie – Il risveglio di Walpurgis, in anteprima italiana al Teatro San Girolamo mercoledì 28 ottobre a partire dalle 16:30, in versione originale sottotitolata. Alla proiezione partecipano Mitsutoshi Kubota, che guida lo studio SHAFT, il visual e concept designer Kazuki Kawata e il produttore Aniplex Tatsuya Ishikawa; il film arriva nei cinema italiani dal 10 al 16 dicembre.

KPop Demon Hunters, Hunger Games e le esperienze immersive

Netflix dedica a KPop Demon Hunters un intero villaggio, attivo per tutti e cinque i giorni della manifestazione. Domenica 1° novembre una parata di cosplayer percorre le vie cittadine fino al Cinema Astra, dove va in scena la proiezione musicale in versione sing-along KPop Demon Hunters: Canta con noi, pensata per far cantare il pubblico insieme ai protagonisti.

Hunger Games – L’alba sulla mietitura, il nuovo capitolo della saga di Suzanne Collins diretto da Francis Lawrence e distribuito in Italia da Notorious Pictures, arriva nelle sale dal 19 novembre. A Lucca lo si vede domenica 1° novembre al Cinema Astra, con inizio alle 18:00, nell’appuntamento che chiude il programma dell’Area Movie; nella stessa giornata Palazzo Sani apre al pubblico la mostra dei costumi di scena.

I Wonder Pictures porta Tangles, il film d’animazione di Leah Nelson tratto dalla graphic memoir di Sarah Leavitt, che racconta di una giovane artista costretta a tornare nella città d’origine dopo che alla madre è stata diagnosticata la malattia di Alzheimer. In Piazza San Giovanni il distributore allestisce anche un padiglione che ricrea l’universo horror di Backrooms, con il percorso immersivo No Way Out, costruito come un labirinto di corridoi. Eagle Pictures porta invece in Piazza San Michele un’installazione su Scrooge e gli Spiriti del Natale, la rilettura del racconto di Charles Dickens firmata da Ti West, che affida a Johnny Depp il ruolo di Ebenezer Scrooge, in sala dal 12 novembre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI