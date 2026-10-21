Due progetti firmati Rob Lowe arrivano su Netflix: il documentario Rob Lowe: The Outsider e i nuovi episodi in versione video del suo podcast Literally! With Rob Lowe. Le date di uscita globali sono già fissate: il documentario debutta il 24 novembre 2026, il podcast il 3 dicembre 2026.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il documentario Rob Lowe: The Outsider

Alla regia c’è Chris Smith, già dietro Fyre e Tiger King. Il titolo è anche un omaggio al film di Francis Ford Coppola del 1983 che lanciò Lowe sullo schermo accanto a una generazione di futuri grandi attori, e il racconto parte proprio da lì. Si passa dalle parti in The Outsiders e St. Elmo’s Fire fino alla prova in The West Wing, che gli è valsa la candidatura agli Emmy, con filmati d’archivio mai visti prima, compresa l’audizione originale per quel film.

Netflix lo definisce il ritratto “definitivo” dell’attore:

“goes beyond the highlight reel to reveal what it really took for Rob Lowe to survive Hollywood”

Il documentario intreccia nuove interviste a Lowe e a chi gli è stato più vicino, ripercorrendo l’intera carriera e soffermandosi sui momenti, pubblici e privati, che lo hanno formato. Alla produzione, insieme a Smith, ci sono Sydney Schwartz e Stacy Smith per Library Films, mentre Marc Gurvitz, Jon Liebman e Zoe Rogovin figurano come executive producer. Lo stesso Lowe aveva anticipato l’esistenza del progetto e la data di uscita prima dell’annuncio ufficiale.

Il podcast arriva in versione video

L’accordo per Literally! With Rob Lowe coinvolge Lowe, Netflix e SiriusXM. Il programma è prodotto da Team Coco, la squadra di Conan O’Brien: i nuovi episodi video saranno esclusivi per la piattaforma di streaming, con uno a settimana ogni giovedì a partire dal debutto del 3 dicembre. L’audio continua a essere distribuito attraverso il SiriusXM Podcast Network, mentre più di trenta episodi già registrati saranno disponibili su Netflix.

Il podcast è ideato e condotto da Lowe. Alla produzione c’è Sean Doherty di Team Coco, con Sean Calvano come associate producer; Rob Lowe, Nick Liao, Adam Sachs e Jeff Ross ricoprono il ruolo di executive producer.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI