L’universo di Manifest si prepara ad allargarsi. Arrivals: A New Manifest Mystery ha ora un calendario di lavorazione: le riprese dello spin-off ideato da Jeff Rake cominceranno il 19 gennaio 2027 a Vancouver, in Canada, e andranno avanti fino al 9 giugno.

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Riprese al via a gennaio, ma la storia si svolge a Denver

L’annuncio ufficiale risale allo scorso 28 agosto, una data scelta non a caso: 8/28, lo stesso numero del volo 828 su cui si reggeva il mistero della serie madre. Il titolo di lavorazione della produzione è MANIFEST: ARRIVALS. La vicenda sarà ambientata a Denver, cambio di scenario rispetto a Manifest, la cui lavorazione si era concentrata soprattutto su New York.

Girare in Canada comporta qualche aggiustamento, come ha spiegato ai fan la co-showrunner Laura Putney:

Non stiamo girando a Denver. In realtà stiamo girando a Vancouver. Dovremo fare in modo che le montagne e la città di Vancouver assomiglino a Denver. È un trucco di Hollywood, ma è importante farlo bene.

Dietro la serie ci sono Jeff Rake, di nuovo al lavoro con Margaret Easley e Laura Putney, già coinvolte nella produzione di Manifest e qui co-creatrici e co-showrunner. Tra i produttori esecutivi figurano anche Robert Zemeckis e Jack Rapke di Compari Entertainment, Len Goldstein di Tall Baby Productions e Jacqueline Levine, con Warner Bros. Television come studio, lo stesso della serie originale. La selezione degli interpreti è affidata ai casting director Libby Goldstein e Junie Lowry-Johnson, ma i nomi del cast non sono ancora stati annunciati.

Quanto al formato, il numero di episodi non è confermato, mentre ogni puntata dovrebbe durare circa sessanta minuti. I profili dei personaggi diffusi finora restano indicazioni preliminari di casting e potrebbero cambiare prima del ciak.

Chi sono i protagonisti del nuovo mistero

Al centro della vicenda ci sono una giovane assistente sociale e un agente alle prime armi del Dipartimento della Sicurezza Interna, chiamati a indagare su un aereo precipitato i cui passeggeri non ricordano nulla della propria identità. La logline ufficiale racconta che i due faranno squadra con i nuovi arrivati per scongiurare una catastrofe capace di mettere fine all’umanità, scoprendo lungo il cammino di essere parte essi stessi dell’enigma che cercano di risolvere.

La protagonista si chiama Zoe: ventisette anni, cresciuta nel sistema degli affidamenti, fatica a fidarsi delle persone e desidera costruirsi una famiglia. Al suo fianco c’è Mike Deaver, reduce dall’Aeronautica militare e con traumi personali irrisolti, ora alle prime esperienze nel Dipartimento della Sicurezza Interna. Nel gruppo ci sono anche Billy, ex fidanzato di Zoe, e Wes, un cinquantenne che vive lontano dalla civiltà, descritto come un uomo caldo e onorevole, geloso della propria famiglia. Ci sono poi Sloane, diciannove anni e molta determinazione, che fa i conti con una malattia ai polmoni, e Joe. Selena, donna dal carattere deciso, è legata al passato di Wes. Tra i personaggi ricorrenti troviamo Francisco, pronto a mettere in discussione i propri principi per difendere i suoi cari, e Gary Bolton, dirigente governativo molto attento alle regole. Su Joe, collegato a Wes e Sloane, non sono ancora emersi dettagli, anche se il suo ruolo potrebbe rivelarsi importante nella vicenda.

Quando arriverà su Netflix

Una data di uscita ufficiale non c’è ancora. Se il calendario verrà rispettato, le riprese si chiuderanno nell’estate del 2027, ma i tempi di post-produzione e di lavorazione degli effetti visivi potrebbero far slittare il debutto all’inizio del 2028. Netflix non ha confermato nemmeno il numero di episodi né un eventuale ritorno di Melissa Roxburgh, Josh Dallas o degli altri interpreti della serie originale.

Il progetto nasce dal successo di Manifest, che la NBC aveva cancellato dopo tre stagioni e che Netflix aveva ripreso in carico nel 2021 per una quarta e ultima stagione. Secondo i dati diffusi dalla piattaforma, le quattro stagioni hanno totalizzato oltre 130 milioni di visualizzazioni dal 2023.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI