Il 13 novembre debutta su Apple TV Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy, primo speciale di Natale inedito dei Peanuts dopo cinque anni. Arriva con musiche originali firmate da artisti di primo piano.

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Dodici giorni per dimostrare di essere un bravo cane

Il racconto, per come lo presenta Apple TV, parte da una scoperta sgradevole: a dodici giorni dal Natale Snoopy scopre di essere finito nella lista dei cattivi di Babbo Natale e va nel panico, senza riuscire a capirne la ragione. Con il tempo che scorre, il beagle si mette in cammino per dimostrare di essere un bravo cane e lungo la strada impara che cosa significhi davvero esserlo. Sotto la superficie resta lo spirito che conosciamo da decenni, quello che invita a trovare modi concreti per essere gentili e per voler bene alla propria comunità, ma cambia il modo di raccontarlo. La storia mette Snoopy al centro fin dall’inizio: una scelta che aiuta soprattutto i più piccoli, spesso in difficoltà davanti a Charlie Brown e ai suoi amici, mentre il cane riesce a conquistarli subito.

Una colonna sonora di primo livello

Un protagonista che parla poco lascia molto spazio alla musica, e qui lo spazio viene riempito alla grande. Tra i brani originali ci sono Get Ready, firmato da John Legend con la produzione di Raphael Saadiq, e Trying to Get There di Kamasi Washington con la partecipazione di Leon Bridges. La colonna sonora comprende anche una cover di Have Yourself a Merry Little Christmas affidata a Laufey e prodotta da Spencer Stewart. La partitura dello speciale porta invece la firma di Jeff Morrow, compositore nominato agli Emmy, mentre alla produzione musicale esecutiva c’è Harvey Mason Jr.

Il peso di un ritorno al Natale

Prodotto da Peanuts e WildBrain e ispirato alla striscia a fumetti di Charles M. Schulz, lo speciale in arrivo è il 54esimo speciale televisivo dei Peanuts e il nono inedito da quando Apple TV ha preso in mano lo streaming del franchise. Misurarsi con il Natale, però, è una sfida impegnativa, perché il primissimo speciale televisivo della banda fu A Charlie Brown Christmas, andato in onda sulla CBS nel dicembre 1965 e diventato negli anni un appuntamento fisso per moltissime famiglie, insieme allo speciale di Halloween It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown. Non tutti gli episodi successivi hanno avuto la stessa presa, e un nuovo capitolo natalizio può dare nuova spinta alla serie Snoopy Presents.

L’uscita a novembre, lontana dal giorno di Natale, risponde a una logica precisa. Sullo streaming capita spesso di scoprire un titolo quando è già disponibile, e anticipare i tempi lascia spazio al passaparola e alle famiglie per incastrare una serata insieme tra gli impegni delle feste. Apple TV tiene comunque accesi i Peanuts per tutta la stagione: i classici tornano con finestre di visione gratuita, il 14 e 15 novembre per A Charlie Brown Thanksgiving e il 12 e 13 dicembre per A Charlie Brown Christmas.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI