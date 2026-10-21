Emily Wickersham torna a vestire i panni di Ellie Bishop in NCIS: Origins, dove comparirà in più episodi della terza stagione al fianco di Mark Harmon. L’appuntamento con il suo ritorno è fissato al quarto episodio, “Shimmy Shimmy Ya”, in onda il 27 ottobre.

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Il ritorno di Bishop accanto a Gibbs

Per l’attrice si tratta della prima apparizione nello spin-off prequel, dove l’ex agente ritrova il capo che aveva lasciato nella serie originale. Prima di questo rientro, Bishop era ricomparsa nella serie madre a marzo, in occasione del traguardo dei 500 episodi, che resta la sua comparsa più recente nel mondo di NCIS.

Otto stagioni e una copertura rimasta aperta

L’attrice ha interpretato Bishop per otto stagioni, dal 2013 al 2021. Nella storia il personaggio si era dimessa dalla squadra dopo l’accusa di aver divulgato documenti classificati, ma quella versione nascondeva in realtà una copertura studiata per mandarla in missione segreta. Un congedo che aveva lasciato aperta la porta a future apparizioni come guest star.

La reunion con DiNozzo

Prima di lei, nella terza stagione fa il suo ingresso Michael Weatherly, che riprende il ruolo di Tony DiNozzo, il nuovo direttore, ed è proprio lui a reclutare Bishop per affiancare Gibbs nella caccia agli sconosciuti che hanno tentato di ucciderlo. Harmon e Weatherly hanno recitato insieme per tredici stagioni: l’ultima volta li abbiamo visti fianco a fianco nel finale della tredicesima, quando Tony lasciò l’agenzia. Nella linea temporale del presente, Gibbs torna in un luogo carico di ricordi e scopre di non essere solo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI