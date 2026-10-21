Da domani, 22 ottobre, su Netflix arriva la terza stagione di “Nobody Wants This”, la commedia romantica con Kristen Bell e Adam Brody. Dieci episodi tutti insieme, disponibili dalle 9 del mattino in Italia, per seguire la coppia alle prese con la vita sotto lo stesso tetto.

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Joanne e Noah alle prese con la convivenza

Superate le differenze che sembravano dividerli, Joanne e Noah devono ora affrontare la prova più concreta: abitare insieme. I nuovi episodi li mettono davanti alle “prime volte” di una relazione che si svolge tra le mura di casa, fra routine quotidiana e intromissioni delle rispettive famiglie.

La creatrice della serie, Erin Foster, ha raccontato così la direzione scelta per questa stagione:

Volevamo che Joanne e Noah continuassero ad andare avanti insieme, vivendo quei grandi momenti romantici che tutti desideriamo vedere, ma trovando modi nuovi e autentici per raccontarli. Non mancheranno sorprese divertenti!

La conversione di Joanne e i nuovi volti

Il cammino di Joanne verso la conversione all’ebraismo prosegue con l’aiuto di Eden, la rabbina interpretata da Sarah Silverman. Nel percorso entra anche Sebastien, a cui dà il volto Andrew Rannells, mentre tra le new entry figura Keyla Monterroso Mejia. Completano il cast delle guest star Avan Jogia, Poorna Jagannathan, Sadie Sandler, Stephanie Koenig e Steven Weber, a cui si aggiunge un’apparizione della stessa Erin Foster.

Kristen Bell si è detta divertita dallo studio che il personaggio affronta in questi episodi:

È stato molto divertente essere Joanne mentre studia e cerca di imparare tutte queste nuove nozioni

Adam Brody, dal canto suo, riflette su cosa significhi portare avanti un rapporto nel tempo:

Bisogna sempre tenere conto dei desideri e delle necessità dell’altra persona. Non si può avere sempre ragione

Dieci episodi in una sola volta

La stagione è composta da 10 episodi, tutti disponibili dal giorno del debutto, senza appuntamenti settimanali. In Italia si potranno vedere a partire dalle 9:00, orario che corrisponde alla mezzanotte sulla costa del Pacifico.

Con la coppia tornano volti già noti. Justine Lupe torna nei panni di Morgan, al fianco di Timothy Simons, che interpreta Sasha, e di Jackie Tohn, che veste i panni di Esther. Per Sasha la stagione segna l’avvicinamento al lato più spensierato della vita da single, mentre tra lui e Morgan emerge qualcosa di difficile da ignorare. Il rinnovo per questa terza stagione era stato annunciato da Netflix nel novembre 2025; sulla possibilità di una quarta la piattaforma non si è ancora espressa, e la valutazione arriverà nei mesi successivi al lancio, sulla base dei dati di ascolto e del gradimento del pubblico.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI