Su Sky Serie, e in streaming su NOW, è in onda il terzo episodio della seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883. Mauro Repetto e Max Pezzali tornano alle prese con il disco che dovrà dire chi sono davvero.

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La prova del disco maturo

Dopo il successo di Hanno ucciso L’uomo Ragno gli 883 hanno bisogno di un altro album, e non di uno qualsiasi. Critica musicale e parte del pubblico li aspettano al varco, perché tutti vogliono capire se quello di Pavia sia stato soltanto un fenomeno passeggero. Claudio Cecchetto e Pierpaolo Peroni continuano a credere nei due ragazzi, ma adesso serve un lavoro capace di stabilire una volta per tutte il valore della band.

Il terzo episodio racconta proprio questo passaggio. Pezzali compie un ulteriore scatto in avanti, mentre Repetto diventa sempre più insofferente verso certe realtà che non riconosce più come fondamentali lungo il proprio percorso artistico. A tenere le fila è ancora Cecchetto, che pretende un pezzo maturo in grado di portare il gruppo in cima alla classifica dei dischi più venduti e, per l’occasione, organizza una festa di Capodanno destinata a restare negli annali, arruolando anche Cisco e Nemorino. Resta da vedere se i quattro arriveranno fino in fondo. Mauro, intanto, deve fare i conti con una consapevolezza scomoda: il brano capace di far venire i brividi gli 883 ce l’hanno già.

Quella del 1993, stando alle prime recensioni, è la puntata più divertente delle due stagioni. La festa di fine anno finirà per restare nella memoria di Cecchetto come il momento peggiore della sua carriera.

Negli ultimi anni Nord Sud Ovest Est si è rivelata tra i titoli Sky più visti, e si sente il peso di una serie così seguita.

Un cast ormai di casa

Nei panni dei due protagonisti ci sono Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, gli underdog che negli anni ’90, grazie alla musica, si sono ritrovati a essere gli eroi improbabili di una vicenda senza tempo. Accanto a loro tornano Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino). Due i volti nuovi: Gaia Zampighi, che interpreta Michela Rossini, e Rosa Barbolini nei panni di Caterina.

Dietro la macchina da presa la stagione è affidata a Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi, con Lauria che firma la puntata in questione, mentre i testi portano le firme di Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia. La produzione è di Sky Studios e Groenlandia, società del gruppo Banijay, con Matteo Rovere e Sydney Sibilia nel ruolo di produttori.

Quando e dove vedere la puntata

L’appuntamento è su Sky Serie alle 21:15 di venerdì 16 ottobre, e in streaming su NOW, dove serve il Pass Entertainment per seguire gli episodi anche on demand. La seconda stagione conta otto puntate: le prime due sono andate in onda il 9 ottobre, poi il ritmo è settimanale, con il gran finale in programma il 20 novembre. Chi è abbonato da più di dieci anni può però vedere in anteprima, ogni settimana, gli episodi ancora in uscita.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI