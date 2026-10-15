Torna l’appuntamento con My Sweet Lie: la serie turca (Benim Tatlı Yalanım) prosegue su Mediaset Infinity con un episodio al giorno disponibile dalla mezzanotte. La dodicesima settimana di programmazione copre i giorni da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre, e al centro delle nuove puntate ci sono il risentimento di Kayra e una questione spinosa per Nejat, che finirà sotto pressione durante una conferenza stampa.

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La verità su Suna diventa di dominio pubblico

Kayra è sconvolta perché ha appena scoperto come stanno davvero le cose su Suna, e ad affiancarla nel momento dello choc c’è Aylin, che le resta accanto. Nejat, dal canto suo, prova a ricostruire il legame con la figlia, mentre lei continua a rinfacciargli di aver costruito un castello di bugie.

La vicenda non rimane però chiusa tra le mura di casa: finisce sui quotidiani la storia dei soldi consegnati da Nejat a Suna perché recitasse la parte della moglie, una scelta che, stando ai giornali, serviva a dare di sé un’immagine pulita e positiva.

A interpretare Nejat è un volto che il pubblico italiano ha imparato a conoscere: lo stesso attore che in Terra Amara ha vestito i panni di Fikret Fekeli.

Una giornata serena per Kayra

In mezzo ai contrasti trova posto anche un momento disteso. Kayra si concede una giornata in compagnia di Sevket, Saniye e Rafet, e con loro si finisce a parlare dell’infanzia di Suna: ascoltando quei racconti, la bambina capisce quanto Suna le volesse bene e quanto tenesse a lei.

La conferenza stampa e il giornalista

Per chiarire la propria posizione, Nejat organizza una conferenza stampa nel corso della quale intende rivelare la verità su Suna e su Kayra. L’evento viene però rovinato da uno dei cronisti presenti, che comincia a porgli domande scomode e ad avanzare insinuazioni su Suna, chiaramente per provocarlo.

Poco dopo lo ritroviamo alla festa che si tiene a casa di Sevket, dove incrocia Berrin e le chiede il numero del capo del giornalista: vuole informarlo di quello che è successo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI