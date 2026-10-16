Il Grande Fratello Vip torna questa sera, venerdì 16 ottobre 2026, con una nuova diretta in prima serata su Canale 5 a partire dalle 22.00. Alla conduzione c’è Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Per uno dei concorrenti sarà l’ultima sera nella casa.

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Il televoto e chi rischia l’eliminazione

Il pubblico deciderà chi, tra Andreas Müller, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Moreno Morello, Megan Ria e Marina La Rosa, dovrà lasciare la casa: chi raccoglie meno consensi esce, senza possibilità di rientro, in quella che sarà la seconda eliminazione di questa edizione.

I sondaggi diffusi online nelle ultime ore mettono in testa Marina La Rosa, con il 28,11% delle preferenze, tallonata da Andreas Müller al 20,86%. Più staccati Moreno Morello, al 13,91%, e Megan Ria, al 12,73%. A rischiare sono invece Giacomo Gallani, fermo al 12,24%, e Jonathan Kashanian al 12,14%.

La lista dei candidati si è formata lunedì 12 ottobre, quando quattro concorrenti sono risultati i più nominati nella fase palese, mentre Jonathan e Giacomo erano già in corsa, ai primi due posti tra i possibili eliminati. Quella puntata si è fermata al 15,20% di share, con 1 milione e 722 mila telespettatori.

Tensioni e nuovi equilibri nella casa

Tra i momenti più caldi delle ultime ore c’è il battibecco tra Guendalina Tavassi e Alessandro Varsi, nato mentre si preparava la lista della spesa: lui gliel’ha strappata di mano, scatenando la reazione stizzita dell’ex concorrente del programma.

Al centro di un altro confronto c’è Jonathan Kashanian, che secondo Guendalina Tavassi avrebbe un forte ascendente sui più giovani della casa. Alessandro Varsi, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia non la pensano allo stesso modo, e l’ex vincitore ha voluto verificare di persona chiedendo ai ragazzi se si sentissero condizionati da lui: tutti hanno risposto di no. Rivolgendosi poi ai suoi amici, ha detto:

Ci siamo scelti perché ci piacevamo.

Cresce intanto l’intesa tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni, che si ritroveranno per un nuovo faccia a faccia: lui ha precisato di non essere innamorato, pur ammettendo che la ragazza gli piace sempre di più. Cambia anche il rapporto tra Alex Belli e Marina La Rosa, passati da una convivenza difficile a una sintonia evidente, fatta di confronti su strategie ed equilibri del gioco e di reciproca stima. Alcuni inquilini, però, non sono convinti e sospettano che nell’avvicinamento ci sia anche una componente legata alla strategia.

Continua a far discutere Valeria Marini, i cui filmati rimbalzano sui social. In particolare ha sollevato reazioni un’indiscrezione secondo cui Piera Meloni sarebbe imparentata con uno degli autori del programma.

La battle dei talenti

La serata avrà anche il suo momento spettacolare, con una sfida che mette uno contro l’altro i talenti della casa. Da una parte Piera Meloni, Megan Ria, Federica Morello, Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi, impegnati a ballare sulle note di You are the one that I want, brano del film Grease. Dall’altra c’è curiosità per l’esibizione a due di Valeria Marini e Carmen Di Pietro, che canteranno Vamos a Bailar di Paola e Chiara.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI