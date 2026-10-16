Arriva su Netflix il 20 novembre Steps, rivisitazione animata e musicale di Cenerentola prodotta da Amy Poehler. Il primo trailer completo è ora disponibile e mostra quanto la fiaba classica venga ribaltata.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Sorellastre, magie andate storte e un regno da salvare

Nel trailer Cenerentola, doppiata da Amanda Seyfried, ha due sorellastre che di malvagio hanno ben poco. Lilith (voce di Ali Wong) viene soltanto fraintesa: è lei a rubare la bacchetta alla fata madrina di Bette Midler per impadronirsi del ballo reale, ma l’idea le si ritorce contro. Invece di fare un ingresso trionfale trasforma per sbaglio la sorella Margot (Stephanie Hsu) in una rana e lascia che il regno finisca nelle mani della perfida Priscilla (Nikki Glaser).

Da lì il racconto si allarga: le due devono mettere da parte i dissapori, allearsi con un troll e riconquistare la loro casa, se vogliono il lieto fine. La logica della fiaba tradizionale salta, tanto che il Principe deve infilare la scarpetta di cristallo a Cenerentola prima di mezzanotte, altrimenti per tutti sono guai. Il trailer vira poi in un’avventura d’azione piuttosto caotica, con il trio impegnato in una specie di gita tra ragazze, inseguito da scagnozzi, alle prese con troll motociclisti e in fuga dai pericolosi Boschi Urlanti.

Sul piano visivo l’animazione arriva dagli studi interni di Netflix Animation a Burbank, Sydney e Vancouver, mentre il design guarda al rococò della Francia prerivoluzionaria e lo contamina con un’estetica punk-rock.

Un cast vocale affollato e una lunga lavorazione

Accanto a Seyfried, Wong, Midler, Hsu e Glaser ci sono Daniel Radcliffe nei panni del Principe, Peter Dinklage in quelli di Roderick, una sorta di tata assassina, e Young Mazino come Gef. Il wrestler della WWE Damian Priest è entrato nel cast a luglio nel ruolo di Cracktor. Completano la squadra LaNisa Renee Frederick e Jordyn Weitz.

Dietro la macchina da presa ci sono Alyce Tzue e John Ripa. Il soggetto nasce da un’idea di Riki Lindhome e Kate Micucci, il duo comico-musicale Garfunkel and Oates, firmato insieme ad Ava Tramer, James Madejski, Dana Schwartz e Felicia Ho. La sceneggiatura porta le firme di Tramer, Madejski, Schwartz, Ho e Jen Chuck, mentre alla produzione, per Paper Kite Productions, ci sono Amy Poehler e Kim Lessing con Jane Hartwell.

Il progetto era stato annunciato nel marzo 2021 come musical, poi era rimasto sotto i radar per qualche anno mentre la lavorazione proseguiva tra diversi cambiamenti. Tzue ha raccontato di aver voluto mettere in discussione lo sguardo tradizionale sulle fiabe, chiedendosi perché a loro non fosse arrivata la magia:

“Perché a loro non è arrivata la magia?”

Il film insiste sul senso di appartenenza, sulla sorellanza e sull’idea che le persone siano più complesse di quanto appaiano. Per Netflix è il grande titolo animato per tutta la famiglia della stagione del Ringraziamento e delle feste, una finestra che lo streamer ha già sfruttato in passato con film come Leo.

La colonna sonora, con una canzone di Jennie

La musica ha un peso notevole: Steps include “Someone to Hold”, un brano originale di Jennie delle Blackpink, e quattro canzoni inedite firmate da Justin Tranter, coautore della hit di Chappell Roan Good Luck, Babe!. Le voci sono quelle di Seyfried, Rose Gray e Emei, mentre la partitura originale è affidata a Kris Bowers, premio Oscar nel 2024 per il cortometraggio The Last Repair Shop.

La colonna sonora ufficiale, Steps (Soundtrack from the Netflix Film), sarà disponibile lo stesso giorno del film, il 20 novembre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI