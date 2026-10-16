Da lunedì 19 ottobre 2026 le prime tre stagioni di From arrivano su Netflix, ma l’operazione ha un perimetro preciso: si tratta di una finestra temporanea e valida soltanto per gli Stati Uniti. L’obiettivo è accompagnare il pubblico verso la quinta e ultima stagione, attesa su MGM+ nel 2027.

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Come funziona l’arrivo su Netflix

Quello che sta per aprirsi è un accordo di licenza a tempo limitato, non un cambio di casa produttrice né un debutto globale sulla piattaforma. La serie resta un titolo MGM+, dove è approdata dopo essere nata nel 2022 come originale Epix. Chi si abbona per recuperarla trova il primo, il secondo e il terzo capitolo, ma non il quarto, che rimane fuori dall’intesa: per vederlo, insieme ai precedenti, bisogna passare da MGM+.

La quarta stagione si è conclusa a fine giugno 2026 con un finale pieno di colpi di scena, che ha riservato agli abitanti della cittadina un destino ancora più spaventoso e ha di nuovo mandato in frantumi la loro speranza di trovare una strada di casa. Nel cast figurano Eion Bailey, Catalina Sandino Moreno, David Alpay, Ricky He, Elizabeth Saunders, Scott McCord e Chloe Van Landschoot, con Harold Perrineau protagonista e produttore esecutivo.

La quinta stagione chiuderà la storia

Il via libera al capitolo conclusivo è arrivato il 15 aprile 2026, meno di una settimana prima del debutto della quarta stagione. Le riprese sono cominciate il 6 luglio ad Halifax, in Nuova Scozia, e proseguiranno fino alla fine di novembre, con qualche giornata aggiuntiva prevista nel mese. MGM+ ha confermato che si tratta dell’ultima stagione, la più seguita nella storia del network, e i creatori hanno già in mano il finale, che risponderà alle grandi domande della serie pur aprendone di nuove lungo il cammino. Non c’è ancora una data ufficiale di messa in onda. Considerando che tra una stagione e l’altra sono passati finora tra i 14 e i 19 mesi, la metà del 2027 resta al momento un’ipotesi.

Sul fronte del set, Ricky He, che interpreta il vice Kenny Liu, ha dato l’annuncio con un post su Instagram:

“We’re starting to shoot season 5 btw”

A confermare l’avvio ci ha pensato anche Hannah Cheramy, la Julie Matthews dello schermo, con una storia che mostrava diversi membri del cast riuniti attorno a un tavolo, ognuno concentrato sul proprio schermo, probabilmente sui copioni. Perrineau, dal canto suo, ha dovuto rinunciare alla sua presenza al Comic Con Midlands di luglio proprio per gli impegni sul set.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI