Il cast di X Factor 2026 è al completo. Al termine delle Last Call i quattro giudici hanno definito le squadre e scelto i dodici artisti che si esibiranno ai Live: tra le assenze pesano soprattutto quelle di Teo Bok e Clode.

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Le squadre di Francesco Gabbani e Jake La Furia

Francesco Gabbani ha scelto Alice Fregoso, gli Scraffs e Giacomo Calò, che ha strappato l’X Pass. Alice ha 18 anni, vive a Genova e al liceo linguistico studia inglese, cinese e spagnolo. Suona la chitarra dal 2016, segue lezioni di canto e da autodidatta ha imparato anche pianoforte e basso. Gli Scraffs sono quattro ragazzi tra i 19 e i 26 anni, Daniel Jon Stephens, Leonardo Randazzo, Dario Aveotti e Cristian Basile, che si raccontano come amici di provincia cresciuti suonando insieme. Daniel, voce e basso del gruppo, dice di riuscire a far passare sul palco emozioni opposte, dalla rabbia all’amore; Leonardo, noto come Randal the Vandal, si descrive come uno che si tiene sempre vicino al caos. Dario ha la passione per i gatti e Cristian segue percussioni classiche al Conservatorio, anche se alla batteria preferisce lasciarsi andare. Giacomo Calò ha 23 anni, arriva da Nardò, in provincia di Lecce, ha un diploma da geometra e ha studiato canto pop in un’accademia milanese. Alle Last Call ha emozionato di nuovo il giudice, che gli ha assegnato una sedia facendo alzare Teo Bok.

Con Jake La Furia vanno ai Live Alex Fontana, Veronica Bruganelli e Martina Cerutti, in arte Alìa, che ha in mano l’X Pass. Alex ha quasi 28 anni, è di Secondigliano, e dopo il diploma da odontotecnico ha fatto diversi mestieri, compreso il corriere, esibendosi per strada nel tempo libero. Alle Last Call ha convinto il giudice, che gli ha dato la sedia che era di Nicola Trois. Veronica ha 20 anni, viene da Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, studia Scienze della Comunicazione a Urbino e frequenta un’accademia musicale a Roma. Alìa ha 19 anni, vive a Desenzano del Garda e dopo il primo anno di liceo musicale ha scelto di studiare estetica: Jake La Furia ha creduto in lei fin dalle prime esibizioni.

Le scelte di Paola Iezzi e Irama

La squadra di Paola Iezzi riunisce Manù, i Mad Dog e Camilla Guerini, che ha ottenuto l’X Pass. Manuel Gargano, questo il nome all’anagrafe di Manù, ha 20 anni e viene da Trabia, in provincia di Palermo. La musica è arrivata grazie al padre, che ha sempre amato cantare, e oggi suona pianoforte e chitarra: alle Last Call ha conquistato il pubblico e si è preso una standing ovation. I Mad Dog nascono a Sassari nel 2023 come tributo ai Green Day: sono Renato Marchisio (17 anni, voce e chitarra), Davide Dore (18, al basso), Jacopo Sale (21, alla batteria) e Luca Pintus (21, alla chitarra). Amano l’indie rock, guardano soprattutto al britpop degli anni Novanta e Duemila e nel 2025 hanno pubblicato il primo album. Camilla Guerini ha 23 anni, è di Rudiano, in provincia di Brescia, studia Giurisprudenza e lavora; a portarla al canto è stata la sorella maggiore.

Con Irama arrivano Lenanie, Le Distanze e Patrizia Napolano. Danny Anania, in arte Lenanie, è classe 2000, è nato e cresciuto a Prato e ha scoperto il canto quasi per caso nel 2019, dopo il diploma al liceo delle Scienze Umane. Danza da quando aveva 14 anni e per un periodo ha insegnato break dance ai bambini. Il trio Le Distanze nasce nel 2020, in pieno lockdown, e riunisce Andrea Manuel Pagella (20 anni, di Genova, che studia pianoforte moderno e canta da quando ne aveva 6), Corinna Lanari (23 anni, genovese, tra equitazione e Accademia di Belle Arti, con il basso iniziato alle scuole medie) e Saverio Campese (20 anni, di Bisceglie, appassionato di calcio e musica). Si sono aggiudicati la 34ª edizione di Sanremo Rock, categoria Trend, e hanno aperto il concerto degli Who al Firenze Rocks e le esibizioni di Clara e Alessandra Amoroso al Deejay on Stage. Patrizia Napolano ha 22 anni, vive a Giugliano, in provincia di Napoli, e segue il terzo anno di Scienze Motorie. Ha praticato vari sport, tra cui il pugilato, e il canto è arrivato a 14 anni, quando ha iniziato a frequentare una scuola di canto.

La ventesima edizione e i nomi esclusi

Per Teo Bok e Clode il percorso si è fermato un passo prima dei Live. Il primo, all’anagrafe Matteo Marcus Bok, in passato era arrivato addirittura a una nomination ai Grammy Awards; la seconda, Chiara Ludovica Giorgi, aveva conquistato Miley Cyrus. Nessuno dei due ha trovato posto in una delle quattro squadre. Nella formazione di Irama, poi, non compare alcun X Pass: il giudice ha scelto di non confermare quello che aveva assegnato ai Bootcamp.

Siamo alla ventesima edizione del talent, la sedicesima prodotta e trasmessa da Sky Italia e la terza condotta da Giorgia. Va in onda in prima serata su Sky Uno e NOW dal 10 settembre al 3 dicembre 2026, per tredici puntate, mentre le Last Call sono state registrate all’Allianz Cloud di Milano il 4 luglio 2026.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI