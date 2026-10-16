Per due settimane Giacomo Gallani ha corteggiato Megan Ria nella casa del Grande Fratello Vip senza ottenere risposte nette. Nella notte appena trascorsa ha raccontato ad alcuni coinquilini le confidenze che la ballerina gli aveva affidato parlando per metafore.

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La gelateria e le confidenze raccontate agli altri

Tra i due c’era già stato un chiarimento: dopo una sorpresa organizzata dal modello e un bigliettino lasciato per farsi avanti, Megan aveva scelto di parlargli con sincerità, spiegando di temere di affezionarsi e di doverci pensare bene prima di lasciarsi andare, anche per non ripetere errori del passato. In quelle ore aveva parlato di amicizia e di un trasporto che non sentiva. Negli ultimi giorni qualcosa si è mosso di nuovo, tanto che mercoledì notte, parlando in codice, la Ria ha lasciato intendere di aver cambiato idea.

Il linguaggio scelto dai due è quello della gelateria. Gallani lo ha esposto senza filtri ad Andreas Muller e Giulia Provvedi durante una chiacchierata notturna.

“Abbiamo parlato in codice per non farci capire. Tutto è nato ieri. Lei mi ha detto delle cose, mi ha fatto capire che prova un interesse per me. Abbiamo trovato una metafora per parlare tra di noi, la metafora della gelateria. Mi ha chiesto se c’è qualcuno con cui io prenderei un gelato qui dentro e io ho detto di sì, ma ho anche aggiunto che ho trovato la gelateria chiusa. Lei allora mi ha detto che quella gelateria stava per fare una nuova apertura.”

Il ventinovenne ha precisato che la coinquilina gli piace anche dopo il passo indietro delle settimane precedenti e che, pur essendosi messo a distanza, continuava a guardarla. Sempre secondo il suo racconto, la gelateria avrebbe già riaperto, con una certa dose di fisicità da parte sua.

“Dopo ha preso la mia sigaretta e il mio bicchiere di spumante e mi ha dato una carezza alla coscia.”

Nella sua ricostruzione c’è anche il modo in cui Megan motiva il cambio di rotta: gli avrebbe detto di prendere, nella vita, decisioni troppo affrettate. La stessa storia, condita di gelati, gelaterie e coppette, è arrivata poco dopo alle orecchie di Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, rimaste piuttosto perplesse davanti al gergo dei due. Tra i telespettatori c’è anche chi legge quel codice come un modo per misurare la reazione di Giacomo prima di abbassare le difese.

Il timore delle telecamere

L’attrazione, dice Gallani, non manca, ma si scontra con un ostacolo non banale dentro una Casa come quella: la paura che Megan non voglia lasciarsi andare davanti alle telecamere, nemmeno per un bacio. Il modello ha provato a immaginare un angolo dove stare da soli, senza trovare una soluzione praticabile.

“Però adesso è dura, perché domani potrei uscire io o lei. È iniziato tutto l’altro giorno in camera, mi ha invitato a mettermi con lei sul letto, io mi sono messo tra lei e Piera. Ci siamo messi proprio appiccicati a parlare, lei ha uno sguardo che ti paralizza. Però se qui dentro volessimo stare un po’ da soli dove andiamo? In bagno non è possibile, perché appena entri in due ti dicono di uscire.”

Non si tratta solo di una questione di spazi: la Ria gli avrebbe fatto capire di immaginare un seguito anche fuori dalla trasmissione. Quando lui le ha detto che quella poteva essere l’ultima sera in cui si vedevano, lei ha replicato chiedendogli perché, una volta usciti, non dovessero frequentarsi.

Le nomination e la paura di uscire

Il tema dell’eliminazione i due lo hanno affrontato anche in modo più diretto. Giovedì sera, mentre era tra le sue braccia, Megan ha ammesso di temere di uscire e Giacomo le ha risposto che, in quel caso, se ne sarebbe andato anche lui.

“Se esci tu, me ne vado.”

Da lì è arrivata la proposta di un viaggio da fare insieme, accolta dal modello con entusiasmo: si è detto pronto a partire per qualsiasi destinazione, senza discutere sulla meta.

Dopo la nona puntata sono in ballo Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Marina La Rosa, Megan Ria, Andreas Müller e Moreno Morello. Le percentuali di Megan, Jonathan e Giacomo sono piuttosto vicine, ma i più esposti risultano Jonathan e Giacomo, dati tra il 10 e il 13 per cento. Per una parte del pubblico l’uscita del modello sarebbe quella che peserebbe meno sulle dinamiche della Casa, visto che finora non è riuscito a farsi conoscere davvero e si è guadagnato il soprannome di “comodino”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI