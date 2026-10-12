The Traitors Italia torna per una seconda stagione. Il programma arriva su Prime Video con Alessia Marcuzzi ancora una volta nei panni della castellana, quattordici concorrenti e un debutto fissato per il 6 novembre 2026.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Alessia Marcuzzi resta la castellana

Alla conduzione del format ci sarà ancora Alessia Marcuzzi, confermata nel doppio ruolo di castellana e padrona di casa. Le riprese si sono svolte dal 9 al 20 giugno 2026 nel castello in Trentino che fa da cornice alle dinamiche del gioco. La struttura non cambia: celebrità e personaggi noti convivono tra traditori e leali, con alleanze, astuzia e deduzione sociale come strumenti per smascherare chi mente.

Il cast della seconda stagione

Durante il Prime Video Presents 2026 sono stati annunciati i nomi di chi entrerà nel castello. Sono quattordici: Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Lorella Cuccarini, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Valentina Nappi, Giorgia Palmas, Jolanda Renga, Giulia Salemi e Gianluca Torre. Prima che la lista diventasse ufficiale era circolato anche il nome di Chiara Ferragni, contattata per partecipare, che avrebbe però declinato l’invito.

Quando esce e come seguirla

L’appuntamento con la nuova stagione è su Prime Video in Italia a partire dal 6 novembre 2026, quando arriveranno i primi tre episodi. Si prosegue il 13 novembre con altri due episodi, mentre l’episodio finale è in programma per il 20 novembre, per un totale di sei puntate. Gli equilibri del gioco saranno messi alla prova da un misterioso traditore segreto, la novità di questa edizione.

Per guardare lo show basta un abbonamento ad Amazon Prime, che dà accesso ai contenuti anche attraverso l’app di Prime Video, disponibile su smart TV, dispositivi mobili, tablet, browser e Fire TV Stick.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI