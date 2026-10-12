Il reboot di Baywatch arriva in Italia. Rai ha acquistato la nuova serie firmata Fox e Fremantle, con Stephen Amell nei panni del protagonista, e la manderà in onda su Rai 2 dopo la prima finestra di Prime Video Italia. La vendita è stata annunciata nel giorno d’apertura di MIPCOM, a poche ore dalla premiere di gala.

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La seconda finestra di Rai 2

Fremantle, che cura le vendite internazionali, ha chiuso l’accordo con la rete del servizio pubblico italiano prima ancora che la serie esordisca: un colpo messo a segno già nel primo giorno di mercato. Rai 2 trasmetterà i nuovi episodi quando l’intesa di Prime Video Italia sulla prima visione sarà esaurita.

La mappa delle vendite è già ampia. Prime Video detiene i diritti per Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Benelux, Svizzera, Austria, Turchia, Canada, America Latina e India. Sky si è assicurata Regno Unito e Irlanda, mentre in Australia la serie andrà su Stan.

Chiudere un importante accordo di seconda finestra con Rai 2 per Baywatch, ancora prima che la serie sia partita, è una vera prova della forza del marchio e dell’enorme appetito che registriamo a livello internazionale. Baywatch è un vero showstopper di MIPCOM. È un marchio iconico ripensato per una nuova generazione, con tutta la scala, l’energia e il valore di intrattenimento che i buyer cercano. Siamo incredibilmente entusiasti della risposta ricevuta finora e dello slancio che si sta creando attorno alla serie.

È quanto dichiara Al De Azpiazu, responsabile della distribuzione di Fremantle per Europa francofona e germanofona, Italia, Spagna e Portogallo.

Chi indossa il costume rosso

Dodici episodi, i costumi rossi che tutti ricordano e una squadra di bagnini del tutto nuova, impegnata a pattugliare il tratto di sabbia più celebre del pianeta tra salvataggi rischiosi, colpi di scena e molta atmosfera da spiaggia.

Amell veste i panni di Hobie Buchannon, cresciuto sulle orme del leggendario padre Mitch e diventato Capitano di Baywatch: la sua vita cambia quando Charlie, la figlia di cui ignorava l’esistenza, si presenta alla sua porta con il desiderio di raccogliere l’eredità della famiglia Buchannon. Accanto a lui Jessica Belkin è Charlie Vale, Shay Mitchell interpreta Trina, Hassie Harrison è Nat, Thaddeus LaGrone è Brad, Noah Beck è Luke e Brooks Nader è Selene, la combattiva capitana dei bagnini di Zuma Beach, bravissima sul campo ma con un modo di intendere i salvataggi molto distante da quello di Hobie.

Tra i ruoli ricorrenti, David Chokachi torna a interpretare Cody Madison, il personaggio che aveva già vestito nella serie originale, mentre Livvy Dunne è Grace. Ci sono anche Erika Eleniak, Michael Bergin e Kelly Packard, che riprendono i rispettivi personaggi di Shauni McClain, Jack J.D. Darius e April Giminski.

Chi c’è dietro la serie

Il progetto nasce da una coproduzione tra Fremantle e Fox Entertainment, arriva decenni dopo la messa in onda della versione originale e approderà su Fox a gennaio 2027. Matt Nix (Burn Notice, The Gifted) cura la serie come showrunner e produttore esecutivo, affiancato da McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto e Mike Horowitz. È sempre McG a dirigere il primo episodio. Fox Entertainment Global gestisce la distribuzione domestica, Fremantle quella internazionale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI