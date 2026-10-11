Debutta oggi, domenica 11 ottobre, alle 14 su Canale 5 la 26esima edizione di Amici, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi e prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset.

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Le novità dell’edizione: sport e una nuova commissione

Rispetto al passato la novità più evidente riguarda le discipline: canto e ballo restano le categorie storiche, ma quest’anno nella scuola entrano anche alcune discipline sportive, e il programma si apre così a forme di talento diverse da quelle viste finora. Gli allievi saranno seguiti da una commissione di sei responsabili artistici, Amadeus, Rudy Zerbi, Samurai Jay, Ambra Angiolini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, un gruppo che mette insieme percorsi ed esperienze diversi, dalla musica allo spettacolo fino alla formazione artistica. Amadeus avrà il ruolo di commissario tecnico della nuova edizione.

Nel corpo docente restano Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Anna Pettinelli non prende parte a questa stagione. Chi entra nella scuola deve conquistarsi un posto misurandosi con lezioni, prove e verifiche, dimostrando di saper trasformare la propria passione in un lavoro.

L’ospite, la registrazione e dove seguire le puntate

Nella prima puntata è presente anche Lorenzo Salvetti, il cantante che ha vinto l’edizione precedente, con il compito di accogliere la nuova classe di talenti. Come ogni settimana, la registrazione è avvenuta qualche giorno prima della messa in onda: giovedì 8 ottobre, negli studi Elios di Roma. Le puntate si possono seguire anche in streaming, oppure recuperare on demand sull’app di Mediaset Infinity e su Witty TV. Il daytime quotidiano riparte invece lunedì 12 ottobre, nella fascia pomeridiana tra le 16:25 e le 16:55.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI