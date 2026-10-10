Al Grande Fratello Vip 2026 è tempo di nomination: nella puntata di venerdì 9 ottobre nessuno è al sicuro e il pubblico dovrà decidere chi salvare tra i concorrenti più votati.

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Come hanno votato i concorrenti

Federica punta su Marina, convinta che sia una grande giocatrice fin dall’inizio. Alex Belli nomina Jonathan, perché secondo lui quanto accaduto nella puntata precedente si poteva evitare. Varsi sceglie Danto. Megan indica Andreas per un atteggiamento che giudica poco limpido, mentre Giulia vota Moreno, con il quale dice di non parlare mai. Andreas nomina a sua volta Jonathan, che considera un grandissimo furbo più che un giocatore.

Giacomo sceglie Moreno: non gli sono piaciute le accuse rivolte a Guendalina né i termini usati verso Giulia. Guendalina nomina ancora Moreno e motiva così la sua decisione:

«Penso che ci siano troppi Padre Spio e abbiamo pure Don Moreno che vuole che la sua parola sia la parabola di questa casa»

Valeria Marini vota Carmen, spiegando di essere sempre gentile e carina con lei e di ricevere ogni volta attacchi. Piera nomina Andreas, dispiaciuta dalle voci su una coalizione. Marina La Rosa indica Jonathan, che a suo parere dovrebbe dare più importanza anche alla sostanza. Roncaccia vota Moreno, mentre Jonathan sceglie Andreas per il muro che ha alzato. Carmen Di Pietro nomina Varsi, che gioca e scherza con tutti ma mai con lei. Moreno vota Marina La Rosa e la definisce così:

«È la mental coach di una fazione»

Danto chiude il giro indicando Varsi: quando è entrato in casa, racconta, tutti ridevano e il concorrente ha visto la morte con gli occhi.

I più votati e il televoto

Le nomination dell’ottava puntata hanno portato in cima Jonathan, Andreas e Moreno, seguiti da Varsi e Marina. Sono i primi tre a finire al televoto: sarà il pubblico a stabilire chi salvare, e chi raccoglierà meno voti diventerà il primo concorrente candidato alla prossima eliminazione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI