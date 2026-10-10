Nella settimana dal 19 al 23 ottobre 2026 Il Paradiso delle Signore 11 mette in scena nuovi scontri in atelier, un segreto di famiglia che esplode di colpo e il tracollo di Riccardo. Le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai Uno, in streaming su RaiPlay.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La sfida del rayon e la nuova collezione

Odile dà il via libera alla linea di prêt-à-porter seguita da Iacopo, e per Roberto questa scelta rischia di incrinare la sana rivalità tra GMM e Paradiso. La ragazza mette le cose in chiaro con Botteri sulla strategia produttiva, mentre i Corsi si interrogano sulla sua capacità di tenere separati gli affetti dagli impegni di lavoro.

Il rayon, il tessuto che tutti indicano come quello del futuro, si sta rivelando più difficile da lavorare del previsto. Iacopo e Odile non intendono però rinunciarvi, e proprio la ragazza arriva con una proposta concreta per sciogliere il nodo tecnico. Sul fronte della collezione chiamata a competere con la GMM, Botteri porta a Roberto un’idea semplice e versatile, la tuta chic. Il titolare non ne è convinto, ma Marcello gli dice di lasciar fare all’intuito del suo stilista.

A rientrare dalla luna di miele è anche Delia, che trova il suo corner in difficoltà: la clientela si è ridotta e occorre correre ai ripari. Le Veneri si mobilitano per ravvivarlo, mentre Matteo, alle acconciature, aggiunge un altro incentivo pensato per rilanciarlo. Allo stesso tempo rinnova a Lia la promessa di aiutarla a rivedere presto suo padre.

La lettera di Agata e le tensioni di famiglia

A casa Puglisi l’equilibrio salta quando Ciro scopre che cosa contiene la lettera di Agata, quella che Mimmo aveva tenuto nascosta. La rabbia esplode e lo porta a una decisione avventata. Da Firenze arriva poi una sua telefonata che agita Concetta e fa sprofondare Mimmo nello sconforto.

Proprio le parole di Johnny offrono al ragazzo un motivo per guardare avanti. Tra Rebecca e Mimmo si allenta intanto una tensione rimasta sospesa, e a fine settimana lui la sorprende con un dolce speciale.

Anche altri, oltre ai Puglisi, vivono momenti complicati. Cesare confida a Elisa le preoccupazioni per il rapporto con la sorella Chiara, e Rebecca sfrutta l’appuntamento con Filippo Erba per dare a Cesare la possibilità di riconciliarsi con lei: la serata, però, non andrà come sperato.

Riccardo, i debiti e i segreti dei Guarnieri

Riccardo resta in rotta con Adelaide e Marta, che vorrebbero vederlo riavvicinare a Nicoletta, mentre è Umberto a tendergli la mano, senza sapere che è ricaduto negli psicofarmaci. Con Diana, intanto, nasce una complicità del tutto inattesa.

Carla si affida a una persona di cui si fida per vederci chiaro sul conto del giovane Guarnieri. Diana, dal canto suo, origlia il piano che la madre e Marco Borghi stanno mettendo a punto sulla famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo, e gli accertamenti bancari che Borghi sta conducendo sui Guarnieri lasciano a Carla più di un dubbio.

Il peso più grande Riccardo lo confessa proprio a Umberto: ha attinto al denaro di Carla per onorare i debiti contratti a Parigi e rimettere al sicuro la famiglia. Per evitargli il tracollo Adelaide decide di mettere in gioco i propri soldi, accertandosi che sia Umberto a gestire la situazione.

Intanto Marta, ora che Riccardo ha sistemato almeno in parte le sue cose, può partire per Roma con maggiore serenità, anche se verso Adelaide conserva ancora del risentimento. La zia le consegna una lettera da recapitare a Margherita, sua madre: dopo averla letta, il rapporto tra le due torna sereno, ma la ragazza comincia ad accusare malori strani. Soltanto dopo una notizia inaspettata confiderà alla zia che cosa li provoca.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI