Le riprese di Bro, la nuova commedia Prime Original di Prime Video con protagonisti Can Yaman e Giovanni Nasta, si sono concluse. L’annuncio è arrivato dallo stesso Yaman, con un post su Instagram accompagnato da alcune foto che lo ritraggono senza barba. La serie arriverà in esclusiva sulla piattaforma nel corso del 2027.

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Due fratelli avvocati e uno studio da salvare

Al centro di Bro ci sono Riccardo e Nicola Rivaldi, fratellastri che fanno gli avvocati e non potrebbero essere più diversi. Riccardo è un professionista brillante dello studio legale di famiglia, impeccabile in aula ma con una vita privata che va in pezzi dopo una dolorosa delusione sentimentale. Nicola ha un temperamento opposto e sa come trattare con le persone, un talento che gli viene naturale.

È un imprevisto a cambiare tutto: per non far chiudere lo studio di famiglia i due sono costretti a fare squadra, accantonando le distanze che li separano e imparando a contare l’uno sull’altro. Il lavoro in comune, fra rivalità e situazioni comiche, fa nascere strada facendo una complicità che li mette davanti alle proprie fragilità e al senso che ha, per due fratelli, restare vicini. Sarà proprio il fratellastro ad aiutare Riccardo, suo malgrado.

Otto episodi fra commedia e sentimento

La serie conta otto episodi e mescola il ritmo del racconto brillante con una vena romantica e familiare, alternando momenti esilaranti a passaggi più emozionanti e riflessivi. Il cuore della storia resta l’evoluzione del rapporto tra i due protagonisti. Alla regia ci sono Riccardo Donna e Tobia Campana, mentre la coproduzione è firmata da Amazon MGM Studios e Lux Vide, società del gruppo Fremantle.

Le riprese sono partite il 1° agosto 2026 e si sono svolte interamente in italiano, principalmente a Roma. Il progetto nasce da un’idea di Giovanni Nasta e ora, chiuso il set, si passa alla post produzione.

Il ritorno di Can Yaman alla recitazione in italiano

Per Yaman si tratta di un ritorno davanti alla macchina da presa in italiano dopo Viola come il Mare, la serie che lo aveva visto recitare proprio accanto a Nasta. L’attore ha raccontato di essersi ispirato alla propria infanzia, un periodo piuttosto riservato e da studioso, indicando fra i modelli Roberto Benigni e Massimo Troisi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI