Charlie Brooker torna su Netflix con Blackmere, una dark comedy travestita da crime thriller che riunisce Paddy Considine e Lena Headey. Le riprese sono già concluse tra Londra e Manchester, e la piattaforma ha svelato le prime immagini ufficiali.

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Il ritorno di Brooker tra Black Mirror e Blackmere

Charlie Brooker, la mente dietro Black Mirror, è diventato uno dei volti più riconoscibili di Netflix proprio mentre la piattaforma espandeva la propria presenza globale, e con la sua antologia distopica continua a macinare consensi dopo cinque stagioni. Netflix ha deciso di firmare con lui nuovi progetti.

Il nuovo show lo riporta su un terreno familiare. Brooker si è fatto le ossa con programmi satirici capaci di commentare con durezza le contraddizioni della società contemporanea, un DNA rimasto intatto anche negli episodi di Black Mirror sebbene l’antologia virasse con decisione verso la fantascienza. Il prossimo progetto segna invece un ritorno alle origini: Netflix ha dato il via libera a Blackmere, descritta come una “commedia assurda travestita da crime thriller incredibilmente serio”.

La trama ruota attorno a un detective in lutto che, tormentato dalla morte del collega, lascia la piovosa città settentrionale di Bleakford per trasferirsi a Londra, dove vuole vendicare il compagno e fermare l’assassino rituale ancora in libertà. Il formato sembra ricalcare da vicino quello di A Touch of Cloth, lo spoof ad alto ritmo comico che Brooker aveva firmato per Sky One tra il 2012 e il 2014. Il progetto era stato annunciato per la prima volta l’anno precedente con il titolo provvisorio di “Untitled Charlie Brooker Project”, e il significato esatto del nome scelto resta un piccolo mistero: il suggerimento è di pronunciarlo lentamente.

Alla scrittura Brooker lavora con una squadra composta da Ben Caudell, Jason Hazeley, Emer Kenny, Daniel Maier e Joel Morris, con materiale aggiuntivo di Victoria Asare Archer. La regia degli episodi è affidata ad Al Campbell. Brooker è anche produttore esecutivo insieme a Jessica Rhoades e Annabel Jones, con Mark Kinsella come co-produttore esecutivo e Richard Webb nel ruolo di produttore.

Chi troviamo nel cast di Blackmere

Il cast riunisce volti televisivi piuttosto noti, a partire da due nomi che arrivano direttamente dall’universo di Game of Thrones. A guidarlo è Paddy Considine, che i fan della saga firmata HBO ricordano nei panni di re Viserys Targaryen nel prequel House of the Dragon: qui interpreta il protagonista, il detective John Blackmere.

Accanto a lui c’è Lena Headey, rimasta attiva sul piccolo schermo dopo l’iconica Cersei Lannister e reduce dalla sfortunata serie western di Netflix The Abandons. Blackmere segna anche una reunion con Rory Kinnear, che il pubblico di Brooker ricorda nel celebre episodio d’esordio di Black Mirror, quello in cui un primo ministro è costretto a un gesto osceno con un maiale. Chiude il quadro Georgina Campbell, attrice ormai di riferimento per il cinema horror dopo Cold Storage.

Riprese, episodi e quando arriva Blackmere

Le riprese sono iniziate a Londra nel settembre 2025 e sono proseguite il mese successivo a Manchester. Le prime immagini diffuse mostrano uno stile visivo volutamente grintoso, con vetrine di negozi dai nomi come “Rancid Goods” e “Used Vapes and Nappies”, dettagli che confermano l’anima grottesca del progetto. Netflix produce la serie in prima persona e ha già condiviso alcune stills in anteprima.

Sul numero di episodi le fonti non concordano: Wikipedia e Netflix Tudum parlano di una serie in quattro parti, mentre Variety e Screen Rant la descrivono come composta da sei puntate. L’articolo di annuncio originale non specificava alcun conteggio, quindi al momento resta un punto da chiarire. Nessuna data di debutto ufficiale è stata fissata, ma la piattaforma ha lasciato intendere una finestra di uscita per l’inizio del prossimo anno, subito dopo la première della seconda stagione di Black Doves, prevista per il 5 novembre 2026.

Nel frattempo Brooker non si è fermato: Black Mirror tornerà su Netflix con un’ottava stagione, la cui produzione è cominciata nell’estate 2026. Il creatore britannico si prepara quindi a occupare parecchio spazio nel catalogo della piattaforma, tra distopie tecnologiche e un detective fuori dagli schemi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI