Terza puntata, ascolti in crescita per Tale e Quale Show 2026: il varietà di Carlo Conti su Rai Uno ha raccolto 2.938.000 telespettatori e il 21,8% di share, restando stabilmente sopra la soglia del 20% anche in una serata di concorrenza agguerrita.

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Gli ascolti e la sfida di prima serata

Il dato di mercoledì 7 ottobre migliora quello delle prime due uscite stagionali. Il 30 settembre il programma aveva intrattenuto 2,5 milioni di spettatori con il 20,9% di share, mentre il 23 settembre si era fermato a 2,6 milioni e al 19,3%. La curva continua a salire, e per Rai Uno si tratta di un altro buon piazzamento nella fascia più contesa della settimana.

Come nelle scorse settimane, Canale 5 ha schierato La Ruota dei Campioni, condotta da Gerry Scotti e Samira Lui, che ha raccolto 3.971.000 telespettatori pari al 20,5% di share: il game show vince quindi in valori assoluti, ma cede qualcosa in percentuale rispetto all’imitazione di Conti. Su Italia 1 è andato in onda il disaster movie del 2020 Greenland, visto da 812.000 spettatori con il 5,2% di share. Su Rete 4 è tornata Bianca Berlinguer con È Sempre Cartabianca, che ha raggiunto 533.000 telespettatori e il 4,5% di share. Le reti Rai concorrenti hanno risposto con Patù, la passione delle idee su Rai 2 e, su Rai 3, Chi l’ha visto? con Raffaella Griggi, dedicato al caso di Alex Marangon.

La classifica del 7 ottobre e il voto del pubblico

A conquistare la vittoria di puntata, con 76 punti, sono stati Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, impegnati nell’imitazione di Totò e Charlie Chaplin: per loro si tratta della prima affermazione dopo due serate trascorse nelle retrovie. La sfida era tra le più rischiose del programma, perché prevedeva niente canzone, solo recitazione e mimica per due icone dello spettacolo. Il Chaplin di Cirilli ha conquistato pubblico e giuria, mentre il Totò di Insinna, prova più complessa, ha comunque raccolto voti alti.

Al secondo posto si piazza Roberta Morise con 69 punti e la sua Loredana Bertè. Terza Selma Ezzine, che con 54 punti ha portato in scena If I Ain’t Got You di Alicia Keys. Seguono, in quarta posizione, Stefano Meloccaro con 49 punti nei panni di Gianni Morandi, e in quinta Andrea Perroni con 47 punti grazie alla versione di Geolier, apprezzata anche sui social. Paola Perego, che ha cantato Tipitipitì di Orietta Berti, si è piazzata sesta con 43 punti. Anna Pettinelli e Vladimir Randazzo sono settimi a pari merito con 40 punti, rispettivamente nei panni di Doris Day e Sayf. La Geri Halliwell di Maddalena Corvaglia non è stata tra le più convincenti e ha ottenuto 31 punti, per un nono posto, davanti a Jasmine Carrisi, decima con 29 punti e la sua imitazione di Anna Pepe. Ultimo Max Paiella, con 26 punti e un Francesco Gabbani che non ha convinto del tutto.

In studio, accanto ai giurati fissi Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, sedeva un quarto giudice d’eccezione, Massimo Ceccherini. Resta da ricordare il meccanismo del voto social: le tre esibizioni più votate dal pubblico online ottengono 5, 3 e 1 punto, che si sommano ai giudizi dei giurati e dei concorrenti, 5 punti ciascuno. Nella puntata del 7 ottobre il pubblico via social ha premiato con 5 punti Vladimir Randazzo, con 3 Insinna e Cirilli e con 1 Roberta Morise.

Guardando alla classifica generale, dopo tre puntate Selma Ezzine resta al comando con quattro punti di margine su Roberta Morise. Dopo le prime due serate, invece, la vetta era occupata sempre da Ezzine con 134 punti, davanti a Perroni a 118 e Morise a 115: la corsa, dunque, si sta progressivamente stringendo. Il programma, trasmesso in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, è l’adattamento del format Your Face Sound Familiar di Gestmusic, parte di Banijay Entertainment, ed è prodotto da Endemol Shine Italia.

Il confronto con le terze puntate delle passate edizioni

Il dato di 2.938.000 spettatori e 21,8% di share conferma che quello di Carlo Conti resta uno dei programmi di punta di Rai Uno. I numeri in valori assoluti sono ormai lontani da quelli delle primissime edizioni, ma lo share è rimasto più o meno lo stesso, un risultato raro se si considera che siamo alla sedicesima stagione. Basta scorrere la serie storica delle terze puntate per rendersene conto.

Nel 2012, il 4 maggio, il programma registrava 5.357.000 telespettatori e il 21,96% di share; il 28 settembre dello stesso anno 5.280.000 e il 22,42%. Nel 2013 si arrivava a 5.579.000 spettatori e al 24,29%, mentre il 26 settembre 2014 si toccava il picco con 6.091.000 telespettatori e il 27,76% di share. Da lì in poi i valori assoluti hanno iniziato a calare: 4.913.000 e 22,87% nel 2015, 4.626.000 e 21,84% nel 2016, 4.044.000 e 20,65% nel 2017. Nel 2018 la terza puntata sfiorava i 3.967.000 spettatori con il 20,29%, nel 2019 scendeva a 3.755.000 con il 19,22%, nel 2020 a 3.782.000 con il 18,42%. È poi arrivata la risalita del 2021, con 4.027.000 e 21,88%, e quella del 2022, con 3.635.000 e 22,20%, seguita da una nuova discesa in termini numerici ma non in percentuale: 3.381.000 e 21,98% nel 2023, 3.147.000 e 20,63% nel 2024, 3.055.000 e 20,50% il 10 ottobre 2025. E ora, il 7 ottobre 2026, il dato di 2.938.000 con il 21,8%, che conferma come lo show di Conti, dopo sedici edizioni, riesca ancora a mantenere uno share superiore al 20%.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI