La prima puntata di Ballando con le Stelle 2026 si è chiusa da poche ore e già infiamma discussioni, social e salotti televisivi. Al centro non c’è un passo di danza, ma un incrocio di sguardi e parole che coinvolge Ornella Muti, Barbara d’Urso e il maestro Pasquale La Rocca, con Simona Ventura e Milly Carlucci a fare da detonatori.

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Il tango, il giudizio e la battuta sulla gelosia

Tutto parte dal tango di Ornella Muti con Pasquale La Rocca, che ha convinto quasi tutta la giuria tranne una voce, quella di Barbara d’Urso, che ha commentato: “Secondo me, conoscendo Pasquale, qui è mancata un po’ la passione”. Una valutazione arrivata dopo che Alberto Matano l’aveva chiamata in causa, spingendola a confrontare quel tango con quello che lei stessa aveva ballato l’anno prima sempre con La Rocca, chiudendo al terzo posto. La neo giurata ha frenato il paragone: “Non puoi paragonare il nostro tango, che veniva dopo un po’ di puntate, con questo presentato alla prima puntata”.

Qui si è inserita Simona Ventura, nei panni della custode del tesoretto, che ha colto qualcosa in quelle parole e ha punzecchiato così: “A te non è arrivata la passione, a noi sì. Non è che sei un po’ gelosetta?”. Barbara d’Urso non ha gradito e ha replicato secca: “Non sono qui a fare rumors o retroscena, quindi non capisco perché dovrei esserlo. Io esprimo il mio pensiero, così come prima mi è piaciuta un’altra grande attrice come Monica Guerritore”.

Tra la conduttrice e l’attrice, in passato, non sono mancate le frizioni: Ornella Muti si era scagliata contro la d’Urso, colpevole, a suo dire, di aver denunciato la figlia Naike Rivelli, poi condannata per una delle accuse a suo carico. Nei commenti della prima puntata, però, la nuova giurata ha promesso di non lasciarsi influenzare dalle ruggini del passato e, a quanto pare, è rimasta fedele alla promessa: dopo il tango “mediocre” della rivale, ha speso parole di apprezzamento, limitandosi a sottolineare la mancanza di chimica con il maestro.

“Lei è bellissima, ha un primo piano stupendo. Quello che onestamente non mi è arrivata è la passione. Siccome sono abituata a ballare con Pasquale e so cosa lui può tirare fuori, lei l’ho vista trattenuta”

Parole che hanno scatenato la miccia: come se si fosse macchiata di lesa maestà nei confronti di La Rocca, la d’Urso è stata tacciata di essere gelosa del suo ex ballerino, con il maestro che in tv, a La Vita in Diretta, ha definito il commento della giurata poco oggettivo.

Pasquale La Rocca e la freddezza verso l’ex ballerina

Il maestro, in collegamento, non ha usato giri di parole: “Il commento di Barbara mi ha fatto sorridere. L’ho trovato poco oggettivo, partito così di getto come se fosse stato preparato. Non tutto deve arrivare a tutti, ma mi fa sorridere che non sia arrivato proprio a lei”. Ornella Muti, dal canto suo, è rimasta più distaccata: “Se non le sono arrivata, non le sono arrivata. Cosa posso farci? Ci ho provato per lo meno”.

La questione si è poi spostata a Ballando Segreto, dove Milly Carlucci ha chiesto direttamente a La Rocca e alla Muti un commento sulla presunta gelosia della giurata. La conduttrice, nell’introdurre l’argomento, è sembrata concordare con la tesi di Simona Ventura, parlando di una parte della giuria che avrebbe “suscitato” la gelosia proprio per il percorso fatto l’anno precedente dal ballerino con una delle giurate.

La risposta di Pasquale è stata molto dura, pur senza fare mai il nome di Barbara: “Era inevitabile che accadesse, direi che era assolutamente prevedibile. Io me l’aspettavo. Da lei mi sarebbe piaciuto un commento sullo sforzo e sull’impegno che lei ha messo in questa coreografia. Avrei gradito ricevere delle parole su questo aspetto. Comunque mi sento molto ispirato vedendo Ornella, il suo corpo, osservando i suoi gesti. Questo ha generato una grande ispirazione. Lei è elegante, raffinata e quello che ha fatto è tutto quello che volevo vedere dal suo corpo”.

C’è anche un retroscena che riguarda il rapporto tra la conduttrice e il ballerino. Terminato il programma che li vedeva in coppia, i due avevano continuato a frequentarsi anche lontano dai riflettori, e durante l’estate la d’Urso aveva condiviso sui social diversi momenti con La Rocca ospite nella sua abitazione di Milano, a testimonianza di un clima di forte intesa e divertimento. Gabriele Parpiglia aveva parlato di un mancato saluto tra i due come possibile spia di una frattura, ma il maestro ha smentito: “Con Barbara ho avuto l’onore di vivere un percorso davvero speciale su questa pista, quindi sono felice per lei”.

Il legame simbiotico e l’ironia di Ornella Muti

È proprio su questo terreno che si inserisce la riflessione della Muti, che ha descritto il rapporto che si crea con il proprio maestro, dicendosi capace di comprendere un eventuale fastidio: “Però è vero quello che ha detto Simona. Si instaura un rapporto realmente simbiotico. Sei dentro le sue braccia, nel suo sudore, nel suo calore, nella sua pelle ed è bello. Io sono molto fortunata, perché tutto quello che ha lui a me regala una grande emozione. Io quindi capisco che all’improvviso vedi la stessa cosa con un’altra donna e pensi, ‘me l’ha portato via’. L’intesa con Pasquale c’era, io l’ho sentita tanto”.

Una chiusura che suona come una mezza accusa, ma anche come una rivendicazione: il legame artistico con La Rocca esiste, si sente, e chi lo osserva da fuori forse non riesce a restarne indifferente. Tra il pubblico serpeggia una domanda spontanea: cosa avrebbe dovuto dire la d’Urso per evitare di sentirsi dare della gelosa, dato che la poca passione trasmessa non è tra i giudizi più impietosi ascoltati nella prima puntata?

Osservando il dibattito social, la sensazione è che ogni pretesto sia buono per attaccare questa donna: era troppo trash a Canale 5, troppo poco trash come concorrente a Ballando, troppo buona come giurata, ma troppo dura con la Muti. Sono anche questi, forse, i motivi per cui Milly Carlucci l’ha fortemente voluta per il terzo anno: non solo per la sua predisposizione al ballo e le spiccate capacità comunicative, ma perché nessuna come lei riesce ad accendere enormi fari su ciò a cui si avvicina. Durante l’estate si è parlato di Ballando con le Stelle quasi esclusivamente in funzione della sua presenza o meno in giuria e, nella prima puntata, sui social fan e hater hanno discusso prevalentemente del vestito, della t-shirt, dell’entrata e dei giudizi di Carmelita.

Le coppie si ritrovano con @milly_carlucci per rivivere il debutto: emozioni, paure, giudizi e complicità che iniziano a farsi strada. Il viaggio di #BallandoConLeStelle è appena cominciato.

Il viaggio è appena iniziato, e le prossime puntate diranno se questa tensione resterà una scintilla isolata o diventerà il filo conduttore di tutta la stagione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI