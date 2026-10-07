Torna domani, giovedì 8 ottobre, in prima serata su Italia 1 un nuovo appuntamento con Le Iene, condotto da Veronica Gentili, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. Tra gli ospiti in studio ci sono Fred De Palma e Giovanna Mezzogiorno, mentre i servizi portano gli spettatori dalle Canarie al Sudafrica e da San Francisco ai casi italiani di David Rossi e Garlasco. Il programma, ideato da Davide Parenti e diretto da Antonio Monti, è seguibile in streaming anche all’estero su www.iene.it.

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Laura Pausini e l’impegno per i diritti LGBTQIA+

Wad, nel servizio di Riccardo Spagnoli, intervista Laura Pausini dietro le quinte dell’Isla Bonita Love Festival nelle Canarie, occasione per ribadire il suo impegno a fianco della comunità LGBTQIA+. La cantante, da sempre voce attiva contro le discriminazioni, ripercorre i suoi 33 anni di successi e sottolinea come la sua musica e le sue scelte artistiche siano nate per promuovere inclusione, uguaglianza e libertà di amare.

Boccia-Sangiuliano: il processo e le telecamere in aula

Prosegue il racconto di Gaston Zama su Maria Rosaria Boccia. Domani va in onda la seconda parte dell’intervista, insieme alle immagini di mercoledì, quando la Iena ha accompagnato Boccia all’udienza del processo che la vede contrapposta all’ex ministro Gennaro Sangiuliano. La Procura di Roma si è opposta alla presenza in aula delle telecamere del programma, mentre nelle liste dei testimoni compaiono nomi di primo piano della politica e della televisione, tra cui Sigfrido Ranucci e Arianna Meloni.

Il processo è iniziato martedì 6 ottobre: Boccia è accusata di stalking aggravato, lesioni e interferenze illecite nella vita privata ai danni dell’ex ministro. Le sono contestati anche diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di alcuni eventi. Il procedimento riguarda in particolare la diffusione di una registrazione in cui Sangiuliano parlava con la moglie. Tra i testimoni indicati dalle parti figurano anche Alessandro Giuli e Giampaolo Rossi. Il 15 gennaio saranno sentiti Gilioli e la moglie di Sangiuliano; il 5 febbraio toccherà invece all’ex ministro. Alla prima udienza il giudice monocratico si è riservato di decidere sulla richiesta relativa alla presenza delle telecamere in aula: a chiedere di poter effettuare riprese sono state Radio Radicale, Un giorno in Pretura e Le Iene. I legali di Sangiuliano e della moglie hanno chiesto che l’audizione dei loro assistiti avvenga a porte chiuse.

Dal Sudafrica a San Francisco: le altre inchieste della puntata

Stefano Corti è in Sudafrica per raccontare da vicino il mondo esclusivo e blindatissimo della caccia al trofeo, un circolo riservato a ricchi occidentali: la Iena è riuscita a entrare in una riserva di caccia e documentare il business milionario dell’uccisione di animali esotici.

Gaetano Pecoraro è volato a San Francisco per incontrare Max Parisi, noto conduttore di Radio Monte Carlo affetto da un tumore al pancreas per il quale le possibilità terapeutiche sembravano ormai esaurite. Negli Stati Uniti, però, Max ha avuto accesso a un nuovo farmaco, il Daraxonrasib, che starebbe dando risultati sorprendenti. È lo stesso farmaco che vorrebbe ottenere Angelica, affetta dalla stessa malattia e che, durante la gravidanza, aveva rinunciato a curarsi per salvare il suo bambino. Non essendo ancora approvato in Europa, la donna ha scritto alle istituzioni per potervi accedere. Lei e Max si confronteranno sulle loro storie e sulla gara di solidarietà nata tra gli spettatori de Le Iene per aiutare Angelica.

Il 31 luglio i medici hanno comunicato a Max Parisi che le possibilità terapeutiche erano esaurite. Il 26 agosto è arrivata la notizia che gli ha ridato speranza: negli Stati Uniti è stato approvato il Daraxonrasib. Max convive con un tumore al pancreas diagnosticato nel maggio 2024, e in un’intervista a Vanity Fair ha raccontato di aver perso 40 chili tra interventi, cicli di chemioterapia e radioterapie non risolutive. Il farmaco, denominato commercialmente Rasonque, è stato approvato dalla FDA statunitense il 26 agosto per specifici pazienti adulti con tumore pancreatico metastatico. La famiglia ha contattato diversi centri oncologici americani, arrivando alla Mayo Clinic in Arizona, dove i medici hanno stabilito che Max può iniziare il trattamento. La vicenda solleva una domanda: perché il farmaco è già utilizzabile negli USA mentre in Italia non è ancora disponibile attraverso il Servizio Sanitario Nazionale? Sul fronte economico, una fornitura da 30 giorni costa oltre 42.000 dollari (circa 38.000 euro), e la moglie di Parisi, Louise, ha lanciato una raccolta fondi online che ha superato i 115.000 dollari, sufficienti a coprire circa due mesi di trattamento. Parisi e il fratello Alessandro stanno lavorando per facilitare l’accesso alla terapia in Italia attraverso strumenti straordinari come l’uso compassionevole, regolato da un decreto ministeriale.

Caso David Rossi: dopo le conclusioni della Commissione d’inchiesta, secondo cui il manager di MPS non si è suicidato ma è stato aggredito e fatto precipitare, il servizio di Roberta Rei fa il punto sui lati ancora oscuri della vicenda.

Delitto di Garlasco: Alessandro De Giuseppe analizza le ultime rivelazioni e i risvolti giudiziari per rispondere a una domanda ancora aperta: la verità processuale su Alberto Stasi è davvero quella definitiva?