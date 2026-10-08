Mercoledì 14 ottobre torna su Rai1 la quarta puntata di Tale e Quale Show, condotta come sempre da Carlo Conti.

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Le imitazioni della quarta puntata

Il cast si prepara a un nuovo giro di esibizioni e le scelte dei personaggi spaziano su generi ed epoche diverse tra loro, dal pop americano alla canzone d’autore francese, dal rock britannico alla musica leggera italiana, con qualche incursione nella disco music. Ecco chi interpreterà chi:

Jasmine Carrisi sarà Britney Spears

sarà Gabriele Cirilli e Flavio Insinna saranno Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali

e saranno e Maddalena Corvaglia sarà Emma

sarà Selma sarà Gloria Gaynor

sarà Stefano Meloccaro sarà Umberto Tozzi

sarà Roberta Morise sarà Dua Lipa

sarà Max Paiella sarà Mahmood

sarà Paola Perego sarà Patty Pravo

sarà Andrea Perroni sarà Gino Paoli

sarà Anna Pettinelli sarà Nada

sarà Vladimir Randazzo sarà Elton John

A valutare le performance ci sarà ancora la giuria composta da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancata anche questa settimana da un quarto giudice ospite.

La classifica dopo la terza puntata

Nella puntata del 7 ottobre il successo è andato a Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, che hanno interpretato Charlie Chaplin e Totò conquistando la giuria con una doppia esibizione molto applaudita. Alle loro spalle si è piazzata Roberta Morise, che con la sua Loredana Berté ha conquistato la seconda posizione.

La graduatoria completa della terza puntata racconta di distacchi ancora contenuti e di una competizione apertissima: Insinna e Cirilli a 76 punti, Roberta Morise a 69, Selma a 54, Stefano Meloccaro a 49, Andrea Perroni a 47, Paola Perego a 43, Anna Pettinelli e Vladimir Randazzo a 40, Maddalena Corvaglia a 31, Jasmine Carrisi a 29 e Max Paiella a 26. Sono numeri che lasciano ampi margini di recupero e rendono ogni nuova serata decisiva per la classifica generale.

Cambi di registro e sfide attese

Tra le prove più interessanti spiccano alcuni cambi di atmosfera piuttosto radicali. Selma Ezzine, che nella terza puntata si era distinta con la sua interpretazione di Alicia Keys, dovrà ora passare a un repertorio completamente diverso per vestire i panni di Gloria Gaynor, con tutto quello che comporta affrontare un classico della disco music. Curiosità anche per Max Paiella, che dopo essersi misurato con Francesco Gabbani si troverà a confrontarsi con Mahmood, artista dal timbro e dalla presenza scenica molto riconoscibili.

Promettono scenari inediti anche Paola Perego alle prese con Patty Pravo, Andrea Perroni con Gino Paoli, Vladimir Randazzo con il repertorio di Elton John e Roberta Morise chiamata a misurarsi con una pop star internazionale come Dua Lipa. A completare il quadro ci sono Stefano Meloccaro con Umberto Tozzi, Maddalena Corvaglia con Emma, Anna Pettinelli con Nada e Jasmine Carrisi con Britney Spears, in una serata che mescola nostalgia, hit contemporanee e qualche incursione nella canzone d’autore francese affidata al duo Cirilli-Insinna.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI