Basta una telefonata per scatenare al Grande Fratello Vip una delle liti più rumorose di questa edizione. Protagoniste Valeria Marini e Guendalina Tavassi, tra urla in giardino, accuse di falsità e lacrime di riconciliazione.

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La telefonata che ha fatto scattare tutto

Gli autori del reality di Canale 5 hanno puntato di nuovo su un gioco semplice: far squillare un telefono nella Casa e affidare a una voce anonima il compito di rompere gli equilibri. È andata così anche ieri sera, quando Guendalina Tavassi ha risposto a una chiamata che l’ha esortata senza giri di parole a cercare la persona che, secondo lei, le aveva mentito. La scelta è caduta su Valeria Marini, e da lì è partito un confronto destinato a degenerare.

Questa è una chiamata anonima e segreta. Vai dalla persona che secondo te ha detto una bugia e chiedile di dirti la verità.

Il motivo del contendere è la nomination di lunedì scorso, quando la showgirl aveva deciso di votare proprio la Tavassi. La colpa, secondo Valery, era legata alle insinuazioni fatte da Guendalina su un presunto feeling tra Moreno Morello e Federica Morello, che a suo dire andrebbe ben oltre l’amicizia, tanto da far supporre che i due dormano insieme. Una tesi che la diretta interessata non ha mai digerito.

Le spiegazioni della Marini e il muro della Tavassi

Con toni inizialmente pacati, Valeria ha provato a ricostruire le sue ragioni, sostenendo di aver agito per il bene dell’amica e non per punirla. Il suo obiettivo, ha spiegato, era farsi finalmente ascoltare, perché nelle discussioni Guendalina tende a non dare spazio alle parole degli altri. Nella sua ricostruzione, la nomination è servita a spingerla a riflettere su un errore e a evitare che lo ripetesse.

Te lo giuro sulla mia vita, l’ho fatto per farmi ascoltare. Tu nelle discussioni non ascolti. Sapevo che con la nomination mi avresti ascoltata.

Guendalina non ha accettato questa versione dei fatti nemmeno per un istante. Per lei un’amica vera non manda l’altra in nomination, perché quel gesto la espone concretamente al rischio di uscire dal programma. Da qui una pioggia di accuse di falsità e la richiesta, ripetuta più volte, di ammettere la verità.

Tu per aprirmi gli occhi mi nomini e rischi di farmi uscire? Bell’amica. Per me è una bugia la tua motivazione. Se tu sei mia amica non mi nomini.

La soubrette ha continuato a ripetere che non si è trattato di un tradimento né di una punizione, ma di un tentativo di correggere atteggiamenti che considera deleteri per la convivenza. Guendalina, però, ha ribadito di non credere ai giuramenti, convinta che il voto sia stato piazzato con l’intenzione di buttarla fuori.

Lo sfogo in giardino: “È un manicomio”

A un certo punto Valeria ha provato a chiudere il discorso, ammettendo di non avere alternative su cui indirizzare il proprio voto e di essere stata quasi costretta a puntare il dito sull’amica. Questo ha alimentato la tensione, e i toni sono esplosi. Davanti agli occhi di Alessandro Roncaccia, Megan Ria, Carmen Di Pietro, Giancarlo Danto, Alex Belli e Marina La Rosa, immobili e in silenzio, la showgirl ha perso la pazienza e ha iniziato a gridare.

Con te sono discussioni all’infinito. Tu metti in croce le persone e non puoi farlo. Ti ho votata perché hai sbagliato! Tu devi imparare a riconoscere gli errori. È un manicomio. Ma stiamo scherzando veramente?! Io non ti permetto di trattarmi così.

Nessuno degli altri inquilini ha osato interrompere il battibecco, che si è protratto per diversi minuti sotto lo sguardo incredulo di chi assisteva alla scena. Questa frattura matura in un contesto preciso: nella puntata di lunedì 5 ottobre, Moreno Morello aveva accusato proprio Guendalina di aver sabotato le nomination, suggerendo a Danto di votarlo nonostante il loro rapporto di amicizia. La Tavassi si era difesa dichiarando di non essere una stratega, ma la sua posizione era rimasta fragile, tanto che la famiglia di Moreno è arrivata a parlare di una possibile denuncia nei confronti dei familiari della Tavassi.

Le parole di Moreno e la pace in lacrime

La svolta arriva durante la cena, quando Valeria scopre alcune dichiarazioni pesanti che Moreno avrebbe rivolto a Guendalina, tra cui il riferimento a un presunto comportamento della ragazza sotto le coperte del primo Grande Fratello con un ragazzo all’epoca fidanzato, Pietro Titone. Valeria ha definito quelle frasi offensive e ingiustificabili, schierandosi dalla parte dell’amica.

Non puoi dire cose così pesanti. Hai anche detto che Guenda fa vergognare tutte le donne. Sono cose molto offensive. Tutto quello che lei può aver insinuato, non vale certi giudizi che esprimi tu contro di lei.

Dopo il botta e risposta con Morello, Valeria ha raggiunto Guendalina in camera ed è scoppiata a piangere, spiegandole di non sapere nulla di quelle affermazioni e di ritenerle profondamente ingiuste. Le due si sono abbracciate, in una riconciliazione che il sito ufficiale del programma ha confermato, con Alex Belli nel ruolo di mediatore. Al chiarimento ha contribuito anche Giulia Provvedi, che in una chiacchierata con Valeria e lo stesso Belli ha descritto Guendalina come una persona sincera, vera e generosa, ma anche impulsiva e capace di innescare tensioni; secondo Giulia, però, il suo atteggiamento va letto come una forma di autodifesa. La Provvedi aveva già mostrato vicinanza all’influencer romana nella puntata del 2 ottobre, quando alle nomination aveva votato Moreno Morello dichiarando apertamente di voler fare strategia per salvare Guenda.

Intanto i bookmaker continuano a osservare le dinamiche della Casa con interesse: Guendalina si avvicina ad Andreas Muller nelle quote per la vittoria, passando da 5,00 a 3,75 e mettendo nel mirino il gradino più alto del podio. Più staccati Alex Belli e Valeria Marini, entrambi a 30,00, mentre Moreno Morello, Giacomo Gallani e Giancarlo Danto restano indicati a 40,00.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI