Stasera si chiude il cerchio dei Bootcamp di X Factor 2026: su Sky Uno e in streaming su Now, alle 21:15, gli artisti che hanno superato le Auditions tornano sul palco per giocarsi l’accesso alle Last Call. Davanti a loro, ancora una volta, il tavolo dei quattro giudici al completo, con Giorgia a fare da ponte tra il backstage e i riflettori.

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Il meccanismo delle quattro carte e il jolly dell’X Pass

La regola è semplice nella forma ma spietata nella sostanza: anche questa settimana l’unico obiettivo da centrare resta l’unanimità dei giudici. Se le quattro carte sul tavolo sono tutte verdi, l’artista mette in tasca il biglietto per le Last Call. Se sono tutte rosse, il percorso si interrompe in quell’istante. In tutti gli altri casi, Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi possono confrontarsi e dibattere a microfoni aperti per provare a trovare un’intesa, dopodiché si torna a votare e il verdetto diventa definitivo.

A rendere il tutto ancora più imprevedibile c’è il fattore X Pass: Irama, Jake e Paola hanno ancora in tasca la loro carta speciale, mentre Francesco l’ha già giocata una settimana fa per Giacomo Calò, il 22enne di Nardò che aveva portato sul palco un brano di Mia Martini. Con questo jolly ogni giudice può garantire a un aspirante concorrente l’accesso alle Last Call nella propria squadra: può servire a premiare chi è stato bocciato pur essendo ritenuto meritevole, oppure a rubare un talento ai colleghi pur di poterci lavorare insieme a tutti i costi. Se la giuria si divide e resta almeno una carta rossa, l’eliminazione è certa, a meno che qualcuno non decida di spendere il proprio X Pass in quel preciso momento.

La composizione definitiva delle squadre arriverà solo dopo le Last Call, e questo trasforma la gestione dei salvataggi in una vera partita a scacchi: per i concorrenti non basta esibirsi bene, diventa decisivo risultare una scelta prioritaria per almeno uno dei quattro, soprattutto quando i pareri sono discordanti.

Chi ha già conquistato le Last Call e chi è rimasto fuori

Nella prima puntata dei Bootcamp, andata in scena giovedì 1° ottobre, sono stati tredici gli artisti a superare la regola dei quattro sì, guadagnandosi la possibilità di riascoltarsi stasera. Il primo X Pass stagionale è finito proprio nelle mani di Giacomo Calò, salvato da Gabbani. Tra chi invece ha dovuto lasciare il programma dopo il primo step ci sono Chiara Giannella, bocciata all’unanimità, Iana Maria Burc, Maria Sara Costanzo, Benedetta Stigi, Myriam Belfiore e la band Hey Darling!.

La puntata di stasera è la seconda e ultima parte del Bootcamp, nonché l’ultima occasione per i giudici di lavorare insieme prima di dividersi. Completato questo passaggio, infatti, ognuno inizierà il proprio percorso in autonomia, a partire dalla formazione del terzetto di artisti che sarà al centro della serata delle Last Call, il terzo e decisivo livello delle selezioni prima dei Live Show. Da lì in poi li aspetta lo spietato meccanismo delle tre sedie da riempire a suon di switch, da soli al tavolo, senza più alleati né complicità.

L’ultima volta dei giudici insieme, verso i Live Show

Giorgia avrà ancora una volta il compito di avviare e chiudere la serata, incoraggiando i ragazzi prima dell’esibizione e riaccogliendoli subito dopo il verdetto. Un ruolo delicato, perché in palio c’è l’ultimo centimetro prima di arrivare sul palco dell’Allianz Cloud, sotto i riflettori dello show Sky Original prodotto da Fremantle.

Il calendario completo delle fasi è ormai definito: Bootcamp prima puntata il 1° ottobre, Bootcamp seconda puntata l’8 ottobre, poi le Last Call e infine i Live Show in arrivo da giovedì 22 ottobre. Chi non riuscirà a vedersi stasera in diretta può recuperare la puntata on demand su Sky Go, oppure seguirla in chiaro il martedì su TV8 e il mercoledì su Cielo. Per gli artisti ancora in gioco, invece, l’appuntamento è con le quattro carte sul tavolo: basta una sola rossa per complicare tutto, ma basta un X Pass ben piazzato per ribaltare il destino di una serata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI