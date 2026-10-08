Il Diavolo di Hell’s Kitchen si prepara a un nuovo, definitivo addio. Daredevil: Rinascita chiuderà i battenti con la sua terza stagione, attesa nel 2027, mettendo la parola fine al secondo percorso televisivo di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock dopo la cancellazione della serie Netflix al termine della terza stagione.

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Un addio annunciato per la terza stagione

La conferma arriva in un momento piuttosto significativo per tutto il cast. Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, Marvel Studios ha deciso che la terza stagione sarà l’ultima e non ha rinnovato il contratto allo showrunner Dario Scardapane. La decisione risale al settembre 2026, in piena post-produzione, quando è emerso anche che la stagione avrebbe chiuso definitivamente il progetto.

Tra i protagonisti coinvolti c’è anche Matthew Lillard, entrato nella seconda stagione nei panni di Mr. Charles. Intervistato durante il press junket per l’adattamento Amazon di Carrie, dove interpreta il preside Henry Grayle, l’attore ha parlato della fine della serie e del destino del suo personaggio. Alla domanda sulla sua soddisfazione per l’arco narrativo della stagione finale, Lillard ha lasciato intendere di avere ancora molte idee in mente.

«Vorrei che la serie continuasse. Ho pensieri profondi su Mr. Charles e su dove vada, ma questo è per un altro giorno».

La frase suggerisce che la conclusione arriverebbe mentre esistono ancora diverse possibilità narrative rimaste in sospeso. Marvel, però, sembra aver scelto di trasformare la terza stagione in un vero punto di chiusura, collocandola alla fine della Fase 6, nel momento in cui la Saga del Multiverso si avvicinerà al suo epilogo con Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Lillard, dal canto suo, non ha nascosto l’entusiasmo per il risultato finale: «Penso che lo show, questa stagione, sarà esplosivo e scuoterà davvero le aspettative di molte persone».

La reunion dei Difensori e il nuovo volto di Matt Murdock

La stagione finale avrà comunque un peso particolare all’interno del percorso MCU di Daredevil. Marvel Studios sta infatti preparando una sorta di reunion dei Difensori, riportando accanto a Charlie Cox alcuni dei protagonisti delle serie Marvel-Netflix: Krysten Ritter tornerà come Jessica Jones, Mike Colter riprenderà il ruolo di Luke Cage e Finn Jones quello di Iron Fist. Confermati anche i ritorni di Wilson Bethel nei panni di Bullseye e di Deborah Ann Woll come Karen Page.

La storia ripartirà da una situazione radicalmente diversa per Matt Murdock, dato che nel finale della seconda stagione Daredevil ha visto la propria identità segreta diventare pubblica ed è finito in prigione, mentre Wilson Fisk continua a rappresentare una delle principali forze di potere nella sua storia. Vincent D’Onofrio ha già confermato il proprio ritorno nei panni di Kingpin, lasciando intendere che il confronto tra i due personaggi resterà centrale.

A complicare ulteriormente il quadro ci sarà anche Elektra, interpretata nuovamente da Elodie Yung, assente dal MCU dai tempi di The Defenders. La terza stagione potrebbe quindi funzionare come conclusione di Born Again e come celebrazione dell’intero percorso televisivo del Daredevil di Charlie Cox, lasciando aperta la possibilità che il personaggio continui a comparire in altri progetti MCU anche dopo la fine della serie.

Mr. Charles, il calo di ascolti e la nuova strategia Marvel

Il ruolo ricoperto da Lillard aiuta a capire quanto materiale resti potenzialmente sul tavolo. Mr. Charles è una figura potente collegata alla direttrice della CIA Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) e coinvolta nell’operazione politica di Wilson Fisk: è stato strumentale nell’organizzare un traffico illegale nel porto di New York insieme al sindaco Fisk ed è stato coinvolto nel reclutamento di individui con superpoteri per operazioni segrete, tra cui Luke Cage e Bullseye. Un intreccio che, da solo, basterebbe a giustificare ulteriori sviluppi narrativi.

La scelta di chiudere il progetto va però letta anche alla luce di altri elementi. Secondo un precedente report, la seconda stagione avrebbe registrato un calo di oltre il 50% degli spettatori rispetto alla prima, un dato che aiuta a contestualizzare la decisione pur senza essere indicato come causa ufficiale della cancellazione. La fine di Daredevil: Born Again cade dentro una ristrutturazione più ampia della strategia televisiva dello studio, che ha in programma di ridurre in modo netto la produzione di nuove serie live action per Disney+. Il punto di svolta indicato è VisionQuest con Paul Bettany, dopo il quale il rubinetto verrà chiuso parecchio.

Sul fronte tecnico, la terza stagione sarà composta da 8 episodi, con le riprese già concluse e attualmente in post-produzione. Le riprese si sono svolte tra marzo e luglio 2026: il lavoro sui nuovi episodi è quindi nella fase finale prima dell’arrivo su Disney+ previsto nel 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI