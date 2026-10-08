La seconda stagione di All’s Fair ha una data d’uscita ufficiale. La legal comedy creata da Ryan Murphy, con Kim Kardashian, Naomi Watts e Glenn Close, tornerà su Disney+ in Italia mercoledì 4 novembre 2026, mentre negli Stati Uniti sarà disponibile su Hulu. Il debutto sarà preceduto da un’anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma.

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La data di uscita e il trailer ufficiale

La piattaforma ha diffuso il trailer ufficiale, che anticipa il ritorno delle protagoniste tra rivalità professionali, scandali e alleanze sempre più fragili. La nuova stagione debutterà con tre episodi disponibili contemporaneamente, per poi proseguire con un nuovo appuntamento ogni mercoledì. In Italia la data di partenza su Disney+ resta mercoledì 4 novembre 2026, mentre negli Stati Uniti la serie arriverà su Hulu. Prima dello sbarco in streaming, però, All’s Fair sarà protagonista di un evento speciale: la seconda stagione verrà presentata in anteprima mondiale alla ventunesima Festa del Cinema di Roma, alla presenza di Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts e Sarah Paulson.

Trama e cast della nuova stagione

Le avvocate dello studio Grant, Ronson & Greene tornano ad affrontare nuovi casi, scandali e segreti in un ambiente dove il potere professionale si intreccia di continuo con le relazioni personali. Mentre prendono forma nuove alleanze e le amicizie vengono messe alla prova, una rivelazione sconvolgente minaccia l’esistenza stessa dello studio, mettendo le protagoniste davanti a una crisi che potrebbe cambiare il loro futuro.

La premessa suggerisce che il secondo capitolo di All’s Fair punterà maggiormente sulle conseguenze dei rapporti tra le protagoniste, usando il mondo legale come scenario di uno scontro che riguarda anche fiducia, ambizione e lealtà. È una direzione coerente con l’impostazione della serie, nella quale gli scandali e le dinamiche di potere sono una parte essenziale del racconto.

Il cast comprende Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka e Cauã Reymond, con Sarah Paulson e Glenn Close. Tra le novità, Cauã Reymond diventa un series regular nella seconda stagione. La serie è prodotta da 20th Television in associazione con Ryan Murphy Television, con Murphy coinvolto anche come executive producer insieme a numerosi membri del cast e del team creativo, ed è stata co-creata dallo stesso Murphy insieme a Jon Robin Baitz e Joe Baken.

Guest star e anteprima romana

Tra le nuove guest star della stagione 2 figurano Dorinda Medley, Noah Fearnley, Denise Richards, Jaime Pressly e Margo Martindale, a cui si aggiungono le precedentemente annunciate Nyle DiMarco, Lady Bunny, Olivia Lux, Bob the Drag Queen, Daya Betty e Monet X Change. Il primo episodio della stagione 2 sarà presentato il 24 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, all’Auditorium Parco della Musica, un appuntamento che consentirà di scoprire in anteprima il nuovo capitolo.

Secondo quanto mostrato nel trailer, il personaggio di Glenn Close (Dina Standish) e quello di Sarah Paulson (Carrington Lane) sono al centro di un violento scontro, e Carrington sembra voler tentare una scalata ostile allo studio Grant, Ronson & Greene. Un dettaglio narrativo che promette di alzare ulteriormente la tensione.

La prima stagione era diventata uno dei titoli più discussi del 2025, con un debutto da 3,2 milioni di visualizzazioni globali nei primi tre giorni: il miglior debutto per Hulu di una serie scripted originale in tre anni, risultato che portò al rinnovo per la stagione 2.