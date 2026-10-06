Apple TV ha in arrivo una nuova serie, The Choir, firmata dai creatori di Gavin & Stacey, e il cast che si sta delineando attorno a essa sta attirando nomi di primissimo piano. Ecco cosa si sa finora.

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Un trio di guest star da premio

A dare il proprio contributo alla serie saranno Hannah Waddingham, James McAvoy e Jim Broadbent, tutti nel ruolo di guest star. Waddingham ha conquistato la fama internazionale grazie a Rebecca Welton in Ted Lasso, altra produzione Apple TV che ha appena lanciato la quarta stagione, e può vantare un Emmy, due Critics’ Choice Television Awards e uno Screen Actors Guild Award. McAvoy è un vincitore di BAFTA, mentre Broadbent ha in bacheca un Oscar.

Accanto a loro ci sarà un ensemble nutrito, composto da Tom Davis, Rosie Sheehy, Susan Brown, Jason Watkins, David Harewood, Alexandria Riley, Sylvestra Le Touzel, Tom Edden, Gary Lamont, Emily Lloyd-Saini, Stephen Leask, Luiis Rouf, Jo Foster, Evie Jones e Farrah Abbassy, un mix di volti noti al pubblico britannico e interpreti meno conosciuti che conferma la volontà di costruire un gruppo corale e variegato.

Fratelli, una cittadina inglese e un coro

La storia ruota attorno a due fratelli, Ben e Lisa, interpretati dagli stessi Corden e Jones. I due non si vedono da diversi anni: Ben ha vissuto all’estero, mentre Lisa è rimasta nella piccola cittadina inglese dove sembra non succedere mai nulla. Quando però gli eventi prendono una piega poco piacevole, Ben è costretto a fare ritorno a una vita che non aveva mai voluto, in una città che non gli è mai piaciuta e in una famiglia dalla quale si è allontanato.

L’ispirazione arriva da molto vicino ai due autori: la sorella di Ruth Jones e la madre di James Corden fanno entrambe parte di un coro, ed è proprio da lì che è nata l’idea di raccontare questo ambiente.

«Sentiamo che i cori, specialmente quelli amatoriali, uniscono le persone in un modo che forse nient’altro riesce a fare», ha dichiarato Ruth Jones, sottolineando il desiderio di «riunire un gruppo di personaggi provenienti da contesti diversi».

Corden ha aggiunto che per loro era importante «cercare di fare uno show sulla comunità e sull’importanza della comunità», un tema che, in una produzione ambientata in una piccola realtà di provincia, diventa il motore narrativo della serie.

Come nasce il progetto e chi lo produce

The Choir segna la prima grande collaborazione tra Corden e Jones dopo la conclusione di Gavin & Stacey, la sitcom britannica che due anni fa si è chiusa come il programma più visto del Regno Unito nel 2024. La nuova serie è composta da otto episodi, le riprese sono già iniziate e l’arrivo sugli schermi è previsto per il 2027.

Sul fronte produttivo c’è una novità: lo show è realizzato per Apple TV da Various Artists Limited, la società dietro a I May Destroy You, insieme a TidyTwo, la compagnia di Jones. È una scelta diversa rispetto al passato, visto che Gavin & Stacey era prodotta da Baby Cow di Steve Coogan e da Fulwell Entertainment di Corden, tra gli altri. Phil Clarke, Jack Bayles, Jones e Corden ricoprono il ruolo di executive producer, mentre alla regia troviamo i candidati ai BAFTA Jennifer Sheridan e Jim Archer.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia della piattaforma sul continente europeo, guidata dal responsabile Apple TV+ per l’Europa Jay Hunt, che ha già portato a casa risultati solidi con produzioni come Slow Horses e Bad Sisters. Sul fronte comedy, la piattaforma aveva già puntato su cinque stagioni di Trying con Rafe Spall, e ora aggiunge al catalogo un titolo che punta su un immaginario molto britannico e su un cast capace di attirare l’attenzione ben oltre i confini del Regno Unito.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI