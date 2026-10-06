La settima puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda lunedì 5 ottobre su Canale 5, non ha lasciato spazio alla noia: feste che hanno spaccato la Casa, confronti al calor bianco e un verdetto del televoto tutt’altro che scontato hanno accompagnato la serata condotta da Ilary Blasi.

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La festa di Giacomo e le prime crepe nella casa

Si parte da uno dei temi più discussi degli ultimi giorni, la festa su invito organizzata per il compleanno di Giacomo, che ha diviso gli inquilini tra chi c’era e chi è rimasto fuori. Valeria Marini non ha nascosto il proprio dispiacere per l’esclusione, sottolineando che ritrovarsi tra i non invitati “non è stata una cosa bella, ma fa parte del gioco”, e ha persino minacciato di voler lasciare la Casa. Moreno Morello ha rincarato la dose spiegando che al giorno della festa “le case erano due, adesso sono passati i giorni e sono anche tre o quattro”, mentre Marina La Rosa ha replicato senza giri di parole: “Noi abbiamo festeggiato, voi avete parlato male degli assenti”. Un clima teso ha accompagnato l’intera serata.

Spazio poi al confronto tra Carmen Di Pietro e Marina La Rosa, nato da una nomination e proseguito con un faccia a faccia acceso, al termine del quale le due hanno siglato un accordo di pace. La puntata ha poi riservato uno dei momenti più attesi, quello tra Piera e il fidanzato Gian Marco: un incontro che ha confermato la maturità e l’eleganza del giovane, uscito dal confronto come vincitore e capace di mettere Piera di fronte alle proprie responsabilità. Sul finale, la vippona ha comunicato la fine della loro storia, una decisione maturata sotto la pressione del dialogo con il compagno.

Non sono mancati i momenti più leggeri, come la sorpresa organizzata da Michelle Hunziker per Jonathan. Più duro invece il confronto tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello: quest’ultimo ha accusato la vippona di aver pilotato le nomination e di aver messo zizzania tra lui e Federica Morello con insinuazioni non vere. La Tavassi, accomodatasi sulla “poltrona rossa che scotta”, si è difesa dalle insinuazioni sul presunto rapporto troppo stretto tra l’ex inviato e Federica, sentendosi persino appellata come “poco di buono” in diretta nazionale. Nel corso della serata è emerso anche il momento di crisi di Andreas Müller, definito uno dei “comodini” della Casa, con il diverbio con Jonathan peggiorato dopo che quest’ultimo ha fatto sapere che il coreografo avrebbe più volte utilizzato un termine offensivo in Casa, pur non riferito alla sua persona.

Il verdetto del televoto

Il pubblico da casa è stato chiamato a decidere chi salvare tra Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello. La prima a salvarsi è stata proprio Guendalina Tavassi, seguita da Marina La Rosa, mentre Federica Morello è risultata salva. Il concorrente meno votato, e quindi primo candidato ufficiale al rischio eliminazione per la prossima puntata, è stato Moreno Morello, che affianca Giancarlo Danto tra i nomi in bilico. Le percentuali del televoto parlano chiaro: Guendalina Tavassi al 33,49%, Marina La Rosa al 25,59%, Federica Morello al 22,72% e Moreno Morello fermo al 18,2%.

Le nuove nomination e i nomi in bilico

La serata si è chiusa con un nuovo giro di nomination, questa volta senza alcun concorrente immune. I nominati Guendalina, Federica, Andreas, Danto, Moreno e Alex Belli si sono recati nella Nuvola e, a turno, hanno rivelato chi meriterebbe l’eliminazione e il motivo della propria scelta. Accanto a Giancarlo Danto, costantemente a rischio, e a Moreno Morello, uscito perdente dall’ultimo televoto, finiscono così in nomination anche Alex Belli, Andreas Müller, Federica Morello e Guendalina Tavassi. Il verdetto definitivo arriverà nel prossimo appuntamento con il reality, in onda venerdì 9 ottobre sempre su Canale 5, quando si saprà chi tra questi nomi dovrà dire addio alla Casa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI