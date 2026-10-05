Domenica 4 ottobre 2026, Verissimo ha sorpreso tutti con un cambio di programmazione dell’ultimo minuto. L’intervista ai genitori di Chiara Poggi, inizialmente prevista per il pomeriggio, è approdata in prima serata, scuotendo il palinsesto di Canale 5 e riaccendendo i riflettori sul caso Garlasco.

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Un cambio di palinsesto per Verissimo

La decisione di spostare il confronto in prime time è arrivata nella tarda mattinata, quando l’edizione delle 13.00 del TG5 ha chiarito che, subito dopo La Ruota della Fortuna, sarebbe stata trasmessa l’intervista tanto attesa. I promo di riferimento erano ancora in circolazione e alimentavano l’attesa per la porzione integrale della trasmissione, anche se la messa in onda del documento esclusivo era inizialmente prevista per il pomeriggio di domenica 4 ottobre. L’attenzione sul caso e il peso delle dichiarazioni hanno portato a rivedere la scelta: nel pomeriggio è andata in onda soltanto una versione ridotta, per ragioni di tempo, della conversazione più ampia con Rita Preda e Giuseppe Poggi, mentre la versione integrale è stata riservata alla prima serata.

Nel pomeriggio hanno preso parte alla trasmissione anche Filippo Bisciglia, Sonia Bruganelli, Licia Colò e Michelle Hunziker, chiamati a raccontarsi tra vita professionale e privata. Una precisazione: Milo Infante non era ospite domenica, bensì nella puntata di sabato 3 ottobre, con una prima intervista ritratto per il giornalista in onda su Retequattro con “Ore 11” e “Verità nascoste”.

Pier Silvio Berlusconi è pronto a siglare un’altra esclusiva della sua azienda. Il confronto con i genitori di Chiara Poggi sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, per chi volesse rivederlo o recuperarlo.

Le parole dei genitori di Chiara Poggi

Dopo la chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio, i genitori di Chiara Poggi, Rita e Giuseppe, hanno scelto di rompere il silenzio per parlare a Verissimo. Si tratta di persone molto riservate, che hanno deciso di esporsi al cospetto di Silvia Toffanin: una scelta significativa. Giuseppe Poggi e Rita Preda hanno ribadito quanto sostenuto in tutti questi anni nonostante i dubbi emersi: per loro, l’assassino di Chiara Poggi è Alberto Stasi.

«La giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è Alberto Stasi. Se la giustizia ci darà un altro colpevole, ne prenderemo atto. Vorremmo solo che questa storia finisse: dopo 19 anni, Chiara ha diritto di riposare in pace».

I genitori hanno anche spiegato il motivo della loro decisione di parlare proprio ora: «Siamo venuti anche solo per parlare di Chiara, proprio perché in questo anno e mezzo di Chiara si è parlato troppo poco», hanno dichiarato. «La prima inchiesta non ha avuto un circo mediatico. In questo anno e mezzo, tutti i giorni trasmissioni che parlavano di Garlasco: sembrava che in Italia ci fosse solo Garlasco».

La conversazione, destinata a spostare gli equilibri di un’inchiesta complessa, è stata articolata in due parti: la prima nel pomeriggio, con gli altri ospiti, e la seconda in prima serata, dove è stata trasmessa l’intervista integrale. Un racconto che arriva da persone che hanno scelto di fidarsi e affidare le loro parole alla trasmissione di Mediaset.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI